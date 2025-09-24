Österåkers kommun söker två stödassistenter till Oppsätra gruppbostad
2025-09-24
Vi inom verksamhetsområde vård och omsorg ansvarar för kommunalt driven vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderområdet. Våra medarbetare har kompetens inom det medicinska, beteendevetenskapliga och sociala området, samt inom språk och kultur. Vi utgår alltid från kundens behov och ger varje kund ett gott bemötande, bra service, trygghet och inflytande. Vårt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.Vi söker dig som vill skapa trygghet och trivsel samtidigt som du utgår från varje kunds unika behov. Ser du att det är just vad du är intresserad av som ditt nästa steg eller nya jobb? Läs då mer här och sök redan idag!
Oppsättra gruppbostad har 8 platser och målgruppen är vuxna personer med autism och tilläggsdiagnoser. Det är en kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet som vänder sig till personer som kan ha svårt att ta sig iväg till ett arbete/ nya miljöer. Gruppbostaden ligger i Skeppsdal 9 km norr om Åkersberga. Ca 2 km från närmaste busshållplats.
Kunderna bor i egna lägenheter och har behov av individuellt anpassat stöd med planering, struktur och genomförande av vardagsaktiviteter. Vi verkar även för att kunderna har en stimulerande fritid med aktiviteter efter behov, så som promenader, gym, bad etc. Allt arbete genomsyras av individens behov och bygger på respekt och delaktighet.
Ditt nya jobb
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter som utgår från varje kunds unika behov. Gruppbostaden är den enskildes hem vilket ställer krav på dig som stödassistent att vara lyhörd och respektera de kundernas integritet.
Arbetet innebär att ge långsiktigt och målinriktat stöd samt att skapa trygghet och trivsel med stor respekt för individens självbestämmande rätt.
I arbetet ingår även att vara stödperson och att föra daglig social dokumentation. Utifrån varje kunds genomförandeplan ska vi erbjuda individuellt anpassat stöd i daglig livsföring.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats där vi sätter höga mål, delar med oss av kunskap, är nyfikna och har kul. Vi sätter alltid kundens intressen i första rummet! Verksamheten styr hur schemat ser ut. Personalen arbetar på schema som innefattar dag, kväll samt varannan helg. Publiceringsdatum2025-09-24Profil
Du har:
• Avslutad gymnasieutbildning inom vård-och omsorgsprogrammet med specialisering inom funktionsnedsättning, alternativt barn-och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt eller pedagogiskt arbete. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Körkort B
• God datavana samt grundläggande kunskap i social dokumentation
• Behärska svenska språket väl i både tal och skrift
Vidare är det meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom LSS verksamhet och kunskap om olika diagnoser inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• Erfarenhet av utmanande beteenden
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningens omfattning
Heltid (100%)
Anställningsform
Vi söker två tillsvidaretjänster (arbete dagtid)Tillträde
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
12 oktober 2025
Individuell lönesättning tillämpas
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (välj arbete med barn inom LSS) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på hemsidan.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
