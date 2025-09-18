Ösbyskolan söker en engagerad och erfaren specialpedagog
Värmdö Kommun / Speciallärarjobb
2025-09-18
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Ösbyskolan är en mycket trivsam F-9 skola bestående av ca 700 elever och 85 medarbetare belägen i Gustavsberg, Värmdö kommun.
Skolan präglas av långvariga och betydelsefulla traditioner i kombination med nytänkande och utveckling. Samtliga medarbetare arbetar aktivt och medvetet för en trygg, lugn och utvecklande studiemiljö mot en hög måluppfyllelse. Att vara en professionell pedagog hos oss innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan lyckas!
Specialpedagog med ett övergripande ansvar
Vi söker en engagerad och kunnig specialpedagog som brinner för att stödja elever i behov av särskilt stöd samt handleda pedagoger i det dagliga arbetet. Om du har en gedigen erfarenhet inom området och vill vara en del av ett dynamiskt och stöttande team, då är detta tjänsten för dig!
Uppdraget innebär ett skolövergripande specialpedagogiskt ansvar i ett nära samarbete med skolledning samt övriga professioner inom skolans elevhälsoteam.
I uppdraget ingår att systematiskt följa upp elevernas kunskapsresultat, genomföra och analysera kartläggningar, planera och följa upp extra anpassningar, arbeta med elever (enskilt eller i mindre grupp), ansvara för mottagandet av nya elever och främja arbetet med stadieövergångar.
Vi söker dig som
- är utbildad specialpedagog med lång erfarenhet
- är legitimerad grundskollärare
- har ett tydligt ledarskap och förmåga att inspirera andra
- har en positiv elevsyn med utgångspunkt att alla elever kan och vill
- har lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med andra
- är van att utföra uppdrag samt leverera resultat inom angivna tidsperioder
Rekryteringsprocessen påbörjas omgående och intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Ösbyskolan värnar om en hälsosam livsstil med bland annat friskvårdsbidrag, regelbunden fortbildning, möjlighet till semesterväxling och köp av SL-kort via nettolöneavdrag. Vi arbetar aktivt för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats och en god arbetsmiljö. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Linda Grönlund 08-570 489 02 linda.gronlund@varmdo.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/379". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Ösbyskolan Kontakt
Linda Grönlund 08-57048902 Jobbnummer
9514475