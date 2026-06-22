Ortoptist/legitimerad optiker med magisterexamen
Region Gävleborg, VO Ögon / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-06-22
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Vill du ha trevliga arbetskamrater, stora utmaningar och arbeta i ett team som jobbar tillsammans för att nå samma mål? Vi söker nu en ortoptist alternativt en legitimerad optiker med magisterexamen till ögonmottagningen i Hudiksvall.
Vårt team består av medicinska sekreterare, administratörer, sjukhusoptiker, sjuksköterskor, undersköterskor och ögonläkare samt två vårdenhetschefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa hälso-, och sjukvård. Vi arbetar dagtid måndag till fredag och hos oss är det viktigt med en trygg introduktion mer än snabb, och vi ser till att du har förutsättningarna för att lyckas. Vill du veta mer? Hör av dig, vi bjuder på en fika om du vill hälsa på.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Arbetet på ögonmottagningen är varierat och du kommer att arbeta med flera olika ögonbesvär.
Som ortoptist/legitimerad optiker kommer du bland annat arbeta med
• egen mottagning med egna bedömningar där du träffar barn för glasögonrecept, amblyopibehandling samt vuxna med skelning och samsynbesvär.
Är du legitimerad optiker med magisterexamen finns möjlighet till vidareutbildning till ortoptist.
Hos oss får du
• ett varierat och meningsfullt arbete
• en trygg introduktion tillsammans med engagerade, ansvarsfulla och kompetenta kollegor som kan rådfrågas vid behov
• möjlighet att vara med och påverka samt utveckla vår verksamhet.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tryggt och professionellt patientbemötande. Du ska ha lätt att samarbeta, vara flexibel och kunna hantera variation i arbetet, både i arbetsgrupp samt arbetstempo.
I rollen som ortoptist/legitimerad optiker ska du
• vara legitimerad optiker alternativt legitimerad optiker med magisterexamen.
Urval samt intervjuer kommer ske löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ögon Kontakt
Marie Rosengren, vårdenhetschef marie.rosengren@regiongavleborg.se Jobbnummer
9971796