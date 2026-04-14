Ortopedteknisk patientmottagare till Ottobock Care
Vi söker en ortopedteknisk patientmottagare - Välkommen till Ottobock Care!Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Ottobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med kliniker på 20 orter runt om i Sverige, och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv och oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
Ottobock Care i Halmstad ligger centralt i stan och man tar sig upp till Halmstads sjukhus på några minuter med bil eller cykel. Vi finns sedan 2,5 år tillbaka i nyrenoverade lokaler och just nu arbetar 14 personer här, varav 10 som patienthandläggare i olika roller. Vi arbetar idag med alla förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och har ett nära samarbete med varandra. En tjänst hos oss innebär stor variation och det finns möjlighet att lära sig att arbeta med de allra flesta ortopedtekniska hjälpmedel som finns på marknaden. Arbetet bedrivs i nära samarbete med sjukvården genom bl.a. teamsamverkan så som diabetesmottagning, gåskola och mottagning på vårdcentraler.Om tjänsten
Som ortopedteknisk patientmottagare hos oss arbetar du med att förbättra livskvaliteten för människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att träffa patienter för att bedöma, anpassa och prova ut hjälpmedel enligt vår förskrivningsprocess. Inledningsvis arbetar du med hjälpmedel i form av ortopediska skor och inlägg med möjlighet att senare bygga på dina kunskaper med ytterligare hjälpmedel anpassat efter behov, kompetens och intresse.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Halmstad. Arbetstider enligt schema, dagtid. Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten förekommer. Du erbjuds ett förmånspaket som bland annat innebär friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget och semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa. Du får även möjlighet att delta i vårt interna traineeprogram gällande arbete med ortopediska skor och inlägg.
Om dig
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av vårdrelaterat arbete och/eller en avslutad utbildning inom ortopedteknik, biomedicin inriktning träningsfysiologi, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, podiater/fotterapeut, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med skor eller inlägg. Du behärskar såväl svenska som engelska samt har god datorvana. Körkort B är meriterande.
I samarbete med andra bidrar du med kunskap och erfarenhet samtidigt som du är lyhörd och respektfull och ser till gruppens bästa. Du tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, driver på dina egna processer och ser till att slutföra dem. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete samtidigt som du håller deadlines. Vid ett uppkommet problem lägger du fokus och energi på att hitta lösningar och bibehåller ditt fokus på målet. Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-05-03. Urvalsprocessen sker fortlöpande.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Emma Nilsson, Avdelningschef, emma.nilsson@ottobockcare.se
.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobockcare.se
| www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
Vi genomför standardiserade och likvärdiga rekryteringsprocesser. Alla sökande bedöms rättvist utan hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller någon annan egenskap som skyddas av tillämplig lag. Så ansöker du
