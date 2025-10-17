Ortopedteknisk patientmottagare till Ottobock Care
2025-10-17
Vi söker en ortopedteknisk patientmottagare - Välkommen till Ottobock Care!Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Ottobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med kliniker på 20 orter runt om i Sverige, och tillsammans med Ottobock är vi en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv och oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
Ottobock Care i Eskilstuna ligger på Mälarsjukhuset och vi har således en tät samverkan med resten av sjukhuset i form av teamarbeten och möjligheten att ta emot jourpatienter. Vi är drygt 15 anställda på arbetsplatsen där vi har ett nära samarbete med varandra och det finns möjlighet att lära sig att arbeta med de allra flesta ortopedtekniska hjälpmedel som finns på marknaden. En tjänst hos oss innebär stor variation men vi ser gärna att du har ett intresse för att arbeta lite extra med proteser. Om tjänsten
Som Ortopedteknisk patientmottagare hos oss arbetar du med att förbättra livskvaliteten för människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att träffa patienter för att bedöma, anpassa och prova ut hjälpmedel enligt vår förskrivningsprocess. Inledningsvis arbetar du med hjälpmedel i form av ortopediska skor och inlägg men med möjlighet att senare bygga på dina kunskaper med ytterligare hjälpmedel anpassat efter behov, kompetens och intresse.
Vi erbjuderAnställningen är tillsvidareanställning på heltid med placering i Eskilstuna. Arbetstider enligt schema, vardagar på dagtid. Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du erbjuds ett gediget förmånspaket som bland annat innebär en årlig bonus enligt vår bonuspolicy, friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget och semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa.
Om dig
Du som söker är utbildad fysioterapeut. Vi ser gärna att du har arbetat minst 1 år som fysioterapeut eller sjukgymnast. Det är meriterande om du har erfarenhet inom ortopedteknik. Du behärskar såväl svenska som engelska samt har god datorvana.
Du tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, driver på dina egna processer och ser till att slutföra dem. Vid ett uppkommet problem lägger du fokus och energi på att hitta lösningar och bibehåller ditt fokus på målet. I samarbete med andra bidrar du med kunskap och erfarenhet samtidigt som du är lyhörd och respektfull och ser till gruppens bästa.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2025-12-19.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Johanna Larsen, Verksamhetschef, johanna.larsen@ottobockcare.se
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.aktivortopedteknik.se
| www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
Vi genomför standardiserade och likvärdiga rekryteringsprocesser. Alla sökande bedöms rättvist utan hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller någon annan egenskap som skyddas av tillämplig lag. Ersättning
