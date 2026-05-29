Ortopedskotekniker till Ottobock Care
Vi söker en ortopedskotekniker - Välkommen till Ottobock Care!Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Ottobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med kliniker på 20 orter runt om i Sverige, och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv och oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
Ottobock Care i Stockholm finns i Solna, Södertälje, Norrtälje, Dalens Sjukhus och Danderyds sjukhus. Vi är ca 65 medarbetare med unika kompetenser. Ottobock Care har idag avtal med Region Stockholm för att bedriva fullständig ortopedteknisk service samt rehabilitering av amputerade. Vi arbetar idag med alla förekommande typer av ortopedtekniska hjälpmedel och nära sjukvården genom bl.a. teamsamverkan. Vi är i en spännande utvecklingsfas då vi har höga ambitioner att profilera oss inom ortopedtekniken, amputationsrehabilitering och att fortsätta förädla vår verksamhet.Om tjänsten
Som ortopedskotekniker hos oss arbetar du med att förbättra livskvaliteten för människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att träffa patienter för att bedöma, anpassa och prova ut hjälpmedel enligt vår förskrivningsprocess. Inledningsvis arbetar du med hjälpmedel i form av ortopediska skor, inlägg och ortoser men med möjlighet att senare bygga på dina kunskaper med ytterligare hjälpmedel anpassat efter behov, kompetens och intresse. Du kommer ingå i den kliniska gruppen tillsammans med ortopedteknisk patientmottagare, ortopedskotekniker, ortopedingenjörer, podiater, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och psykolog.
Vi erbjuder
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Solna. Arbetstider är vardagar, mellan klockan 08.00-16.30. Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du erbjuds ett gediget förmånspaket som bland annat innebär en årlig bonus enligt vår bonuspolicy, friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget och en semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa. Du får även möjlighet att delta i vårt interna traineeprogram gällande arbete med ortopediska skor och inlägg.
Om dig
Som person tar du självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, driver på dina egna processer och ser till att slutföra dem. Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du har ett gott omdöme under tidspress. Samtidigt har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete och hålla deadlines.
Vi söker dig som behärskar såväl svenska som engelska och har en god datavana. Det är meriterande om du har en utbildning och examen inom fysioterapi, naprapati och kiropraktik. B-körkort är ett krav för tjänsten.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-08-31.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Melike Youssouf, klinisk avdelningschef, melike.youssouf@ottobockcare.se
.
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobockcare.se
| www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
Vi genomför standardiserade och likvärdiga rekryteringsprocesser. Alla sökande bedöms rättvist utan hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller någon annan egenskap som skyddas av tillämplig lag.
