Ortopediska akutvårdsavdelningen söker sjuksköterskor
2026-03-06
Vill du bli en del av ett härligt gäng där arbetsglädjen är stor? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi månar om att ha en positiv arbetsmiljö och värdesätter ett öppet och nyfiket klimat där vi alla hjälps åt där det behövs.
Här finns alltid erfarna kollegor på plats och alltid en vänlig hjälpande hand. Vi erbjuder en trevlig och spännande arbetsplats och anordnar gärna afterwork, här serveras alltid fredagsfika.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Ortopediska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping är en del av centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) inom Region Östergötland. Kliniken består av vårdavdelning med undervisningsavdelning (KUA), mottagning och rehabenhet där både akuta- och planerade ortopediska patienter behandlas. Förutom basortopedi är klinikens specialistområden barnortopedi, övre- och nedre extremitetskirurgi, ryggkirurgi samt tumörkirurgi med uppdrag att handlägga patienter från hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi är en stor klinik med många engagerade och duktiga medarbetare där vi arbetar tillsammans.
Hos oss är det mycket viktigt med en bra introduktion som är individanpassad. Du går bredvid din/dina handledare i upp till 6 veckor. Alla nyutexaminerade sjuksköterskor deltar i ett fördjupat introduktionsprogram under första året, kliniskt basår, samt att alla tilldelas en mentor.
För att ta hand om våra patienter på bästa sätt erbjuder vi löpande intern kompetensutveckling och utvecklingsarbete samt möjligheten att på betald arbetstid studera till specialistsjuksköterska.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete inom ortopedi där vi diagnostiserar, behandlar och vårdar patienter med akuta och kroniska problem i rörelse-apparaten. Dina arbetsuppgifter består till stor del av pre- och postoperativ vård, smärtbehandling samt mobilisering. Du kommer att arbeta i en utvecklingsfokuserad och händelserik miljö och bli en del av ett team där samarbete och engagemang värdesätts högt.
Den vanligaste åkomman som vi behandlar är akuta frakturer där de mest förekommande frakturerna är höft, fotleds-, handleds- och axelfrakturer. De vanligaste ryggdiagnoserna som vi behandlar är diskbråck, spinal stenos, kotfraktur och skolios.
Vi arbetar med tvärprofessionell rond som genomförs på eftermiddagen där sjuksköterskan har en ledande roll i att driva arbetet framåt. Rondstrukturen möjliggör bättre kontinuitet, patientsäkerhet och mer tid för patientnära arbete.
Arbetet innebär rotation; dag, kväll och natt. Du har möjlighet att påverka din arbetstid genom individuella scheman. Vi erbjuder veckosluttjänstgöring för sjuksköterskor, vilket ger möjlighet till mer tid för återhämtning med bibehållen lön.
Arbetsgrupp
Vi arbetar i team som bemannas av en sjuksköterska och två undersköterskor. Detta ger dig som sjuksköterska goda förutsättningar att fokusera på den medicinska omvårdnaden. På avdelningen har vi en avdelningsansvarig läkare med lång medicinsk erfarenhet samt erfarna specialist-sjuksköterskor som finns som stöd och bollplank vid mer komplexa patientfall. Kliniken har en stor rehabenhet med arbetsterapeuter och fysioterapeuter som dagligen arbetar på avdelning. Du samverkar även med kurator och dietist. Runt dig finns också viktiga funktioner såsom apotekare, koordinator och nutritionsvärd. Tillsammans skapar vi det team som är så viktigt för att vi ska kunna bedriva den bästa vården för våra patienter.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Har du arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård är det meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och bidrar genom en positiv attityd till en god arbetsmiljö. Du gillar ett varierande tempo, är lugn i ditt sätt, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Teamarbete på avdelningen kräver lyhördhet och tydlig kommunikation.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Ortopediska kliniken US Kontakt
Sylwia Elofsson Sylwia.Elofsson@regionostergotland.se 070-4671432 Jobbnummer
9782760