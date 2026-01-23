Ortopedingenjör till Ottobock Care, Bergshamra
Är du utbildad Ortopedingenjör och redo för en ny utmaning? Vill du arbeta på en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter? Vill du ha ett roligt och meningsfullt arbete och vara en del av ett dedikerat team som hjälper människor till ett rörligare liv?
Ottobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med kliniker på 20 orter runt om i Sverige, och tillsammans med Ottobock är vi en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv och oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
Ottobock Care i Stockholm är en del av Ottobock Care Sverige och har en av de största ortopedtekniska verksamheterna i Sverige. Idag jobbar ca 70 medarbetare hos oss inom olika yrkeskategorier och vi har i stor utsträckning egen produktion av våra hjälpmedel. Hos oss finns även ett specialistteam inom armprotes och rehabiliteringsteam efter amputation. Vi arbetar med alla sorters hjälpmedelskategorier. Om tjänsten
Som Leg. Ortopedingenjör kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara patientmottagning med utprovning av samtliga typer av ortopedtekniska hjälpmedel. Du blir delaktig i utveckla vår verksamhet som kan vara allt från vårt sortiment till att förbättra våra processer. I din roll ingår att samverka med övrig vårdpersonal inom regionen och du kommer även att delta i vår jourverksamhet gentemot sjukhuset.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som präglas av djup kunskap och hög yrkesstolthet. Du kommer att ha en nyckelroll och ingå i ett engagerat och kompetent team med där samarbete och kunskapsutbyte står i centrum och vars arbete syftar till att öka livskvaliteten hos människor genom att förbättra deras rörlighet och självständighet.
Vi erbjuder
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med placering i Bergshamra. Arbetstider enligt schema, dagtid. Tillträde till tjänsten är enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du erbjuds ett gediget förmånspaket som bland annat innebär en årlig bonus enligt vår bonuspolicy, friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget och semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa. Är du nyutexaminerad från Ortopedingenjörsprogrammet får du möjlighet att delta i ett 2-årigt traineeprogram hos oss. Som ortopedingenjör hos oss kan du även söka en plats till ett av våra komptensteam.
Om dig
Vi söker dig som är Leg. ortopedingenjör. Legitimation och examen från ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping eller likvärdigt är ett krav för att ansökan skall behandlas. Undantag gäller dig som är nyutexaminerad och ännu inte fått legitimation från Socialstyrelsen. Erfarenhet av arbete som ortopedingenjör är meriterande. Du har god datorvana och behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Sista ansökningsdag 2026-03-31.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Melike Youssouf, Klinisk avdelningschef, melike.youssouf@ottobockcare.se
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobockcare.se
| www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
