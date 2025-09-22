Ortopedingenjör till Ortopedteknik, Sundsvall
Region Västernorrland / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Sundsvall Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Sundsvall
2025-09-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Ortopedi bedriver såväl planerad som akut verksamhet, inriktad mot ortopediska skador och sjukdomar. I länsverksamhet Ortopedi ingår den Ortopedtekniska avdelningen som bedriver verksamhet på sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik tillsammans. Länsverksamheten arbetar med en gemensam värdegrund som styrmedel. Vår värdegrund är: "Vi tar ansvar för patienten, verksamheten och varandra, vi hushåller med våra gemensamma resurser, vi arbetar öppet och respektfullt"
Hos oss arbetar ortopedingenjörer, ortopedskotekniker, fysioterapeuter, ortopedtekniker och administratörer i nära samarbete. Vi arbetar brett med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel och är delaktiga i teamarbete inom habilitering, diabetes, skolios, protes samt fotteam.
Nu söker vi en legitimerad ortopedingenjör till vår ortopedtekniska enhet i Sundsvall! Du kommer att ha ett nära samarbete med både ortopedingenjörer och ortopedtekniker, där samverkan är en viktig del i det dagliga arbetet. Din introduktion, upplärning och arbetsuppgifter kommer anpassas utifrån din kunskap och din tidigare erfarenhet.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Ortopedingenjör till Ortopedteknik, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att bidra till att täcka hela länets behov av ortopedisk vård. Du kommer att vara delaktig i utvecklingen av CAD-teknik samt arbeta med individanpassade lösningar, baserade på din kunskap och tidigare erfarenhet. Vi ser gärna att du har ett intresse för barnhjälpmedel, skor och inlägg.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av:
Utprovning-, anpassning och leverans av akuta ortoslösningar
Analys, avgjutning, tillverkning, utprovning och leverans av specialanpassade produkter
Scanning av fotbäddar, utprovning av skor
I rollen ingår ett länsgemensamt uppdrag vilket kan innebära resor till den ortopedtekniska enheten i Örnsköldsvik.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad ortopedingenjör
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av scanning och CAD teknik
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Stabil
Pedagogisk insikt
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Susanna Eriksson 060-18 20 40 Jobbnummer
9519843