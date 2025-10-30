Ortopedingenjör, Ortopedteknik Rörelseorganens centrum Umeå
2025-10-30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Umeå och ca 225 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Skellefteå och Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av vår personal då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och djup som omfattar allt inom patienters ortopediska problem, akuta såväl som elektiva. Detta sker i akutverksamhet, på mottagning, vårdavdelning och operation med en omfattande ortopedisk kirurgi och behandling för fraktur/trauma, rygg, protes, tumör, fotled/fot, axel, knä, idrotts-och barnortopedi.
Ortopedteknik är en avdelning inom Rörelseorganens centrum som för patienter tillverkar, provar ut och individanpassar många olika typer av kroppsnära hjälpmedel. Detta gör vi i samverkan med många andra enheter och avdelningar både på och utanför sjukhusen.
Vi är ett tjugotal medarbetare och jobbar med alla inom Ortopedtekniken förekommande arbetsuppgifter och patientgrupper. Vi är förskrivare av de hjälpmedel vi provar ut och gör detta under eget budgetansvar.
I samband med att vi som en av fyra enheter i Sverige fått uppdrag att jobba med Nationell Högspecialiserad vård med inriktning Dysmeli vill vi förstärka vårt befintliga team med ytterligare en Ortopedingenjör.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som Ortopedingenjör hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid.
Du kommer att ingå i ett team som tillsammans löser uppgiften för de patienter som vi ansvarar för. Du förväntas också ta självständiga beslut inom de ramar som ditt och vårt uppdrag ger.
Som Ortopedingenjör arbetar du framför allt kliniskt med mottagningsverksamhet. Viss fabrikation och färdigställning av specialanpassade hjälpmedel ingår också. Du kommer att få ansvarsområden som du tillsammans med andra under frihet och ansvar utvecklar.
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad, som vill arbeta med det mesta inom ortopedingenjörsyrket och tillsammans med kollegor vara delaktig i att utveckla det för framtiden. Du erbjuds arbete i ett sammansvetsat och glatt gäng som vill ha dig med i gruppen där vi utifrån erfarenhet och kunskaper fördelar roller inom gruppen.Kvalifikationer
Du har en godkänd Ortopedingenjörsutbildning från Hälsohögskolan vid Jönköping University eller motsvarande dokumenterad kompetens och av Socialstyrelsen utfärdad yrkeslegitimation som Ortopedingenjör alternativt slutför nu denna utbildning.
Erfarenhet inom yrkets olika områden, speciellt tidigare klinisk erfarenhet inom protesförsörjning övre extremitet är meriterande.
Det är även meriterande om du har arbetat med digitala metoder och flöden inom ortopedteknik.
Du är självständig, ansvarstagande och vill utveckla dig och ditt arbete. Du är en trygg och stabil person med ett professionellt förhållningssätt. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för både kollegor och patienter. Du kan hantera arbetstoppar där situationen för stunden kräver prioriteringsförmåga och flexibilitet i både tanke och handling.
Körkort är meriterande.
ÖVRIGT
Individuell lönesättning
Rika möjligheter till Friskvård på och utanför arbetstid
Kontakta oss gärna och ställ dina frågor om tjänsten och vår verksamhet.
