Ortopedingenjör med en arbetsledande klinisk funktion
Össur Nordic AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Stockholm
2025-09-03
Vill du arbeta i en verksamhet som hjälper människor till ett rörligare liv?
Vi söker nu en erfaren Ortopedingenjör till vår klinik på Hagaplan som vill ta nästa steg i sin karriär och vara med att driva kliniken/verksamheten framåt. På Hagaplan arbetar idag 20 medarbetare med lång erfarenhet av att arbeta med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel. Vår butik servar både patienter som blir privatbetalande och privatkunder. Som ortopedteknisk klinik med nära placering till sjukhus och andra tvärprofessionella mottagningar är vi en självklar och starkt efterfrågad samarbetspartner inom många diagnosområden. Vi har goda relationer med andra yrkesprofessioner och möjligheterna är stora att utveckla dessa relationer ytterligare.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta nära klinikchefen i det övergripande arbetet samt ansvara för studenter och introduktion av nya medarbetare. Att stötta kollegor i det dagliga arbetet är en självklarhet för dig samt att driva den kliniska utvecklingen framåt. Hagaplan har en protesprofil och vi ser positivt på ifall detta är något du har erfarenhet av och vill fortsätta att diva framåt. I kombination med ditt kliniska ledarskap kommer du också att ta emot patienter, göra bedömning och analyser, samt förskriva hjälpmedel. Du erbjuds ett omväxlande arbete där användningen av traditionella och moderna tekniska och kliniska metoder genomsyrar det dagliga arbetet. Eftersom vi är placerade på Hagaplan nära Karolinska har vi en omfattande jourverksamhet och samarbete med sjukhuset. Vi arbetar löpande med att utveckla vår verksamhet, det kan vara allt från vårt sortiment till att förbättra våra processer, vilket du också kommer att vara delaktig i.
Vem vi söker
Utbildad Ortopedingenjör med proteserfarenhet
God datorvana
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Meriterande med ledarerfarenhet och/eller projektarbete
Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, serviceinriktad och flexibel. Du är ansvarstagande och har lätt för att bygga goda relationer. Vi ser också gärna att du är självgående, kreativ och noggrann i ditt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation och att du gillar att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta tillsammans med ett tight gäng kunniga och härliga kollegor. Vi använder oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder personlig utveckling och kliniska karriärmöjligheter. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Du kommer dessutom att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, tillsvidare. 6 månaders prövotid tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal.
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna för att genomföra din ansökan.
ForMotion Ortopedteknik är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i åtta regioner och med cirka 320 medarbetare. Vi har som vision att vara möjliggöra ett liv utan begränsningar för våra patienter. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Össur Nordic AB
Hagaesplanaden 6
113 68 STOCKHOLM Arbetsplats
ForMotion Hagaplan
