Ortopedingenjör | ForMotion Huddinge/Södertälje
Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Huddinge
2026-01-23
Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?
Vi söker nu en Ortopedingenjör för vikariat till vår klinik i Huddinge. Avdelningen består av cirka 25 medarbetare med lång erfarenhet att arbeta med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel samt en butik som riktar sig mot privatkunder och sjukhuspersonal. Som ortopedteknisk klinik, med placering centralt inne på Huddinge sjukhus samt nyöppnade lokaler i Södertälje centrum, är vi en självklar och starkt efterfrågad samarbetspartner på tvärprofessionella mottagningar inom många diagnosområden. Vi har goda relationer med andra yrkesprofessioner och möjligheterna är stora att utveckla dessa relationer ytterligare.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att ta emot patienter, göra analyser och förskriva hjälpmedel. Du kommer att arbeta varierat med flera olika patientgrupper och ortopedtekniska hjälpmedel. Du erbjuds ett omväxlande arbete där användningen av traditionella och moderna tekniska och kliniska metoder genomsyrar det dagliga arbetet. På vår avdelning har vi många neuropatienter med fokus EDS, tonus och poliopatienter, men även många diabetes, protes och akutpatienter. Eftersom vi är placerade på Huddinge sjukhus har vi en omfattande jourverksamhet och samarbete med vårdavdelningar. Vi arbetar löpande med att utveckla vår verksamhet, det kan vara allt från vårt sortiment till att förbättra våra processer, vilket du också kommer att vara delaktig i.
Vem vi söker
Utbildad Ortopedingenjör
God datorvana
Helst goda språkkunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande ifall du har erfarenhet av att arbeta kliniskt som Ortopedingenjör
Som person ser vi gärna att du är kommunikativ, serviceinriktad och flexibel. Du är ansvarstagande och har lätt för att bygga goda relationer. Vi ser också gärna att du är självgående, kreativ och noggrann i ditt arbete. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om samarbete, variation och att du gillar att arbeta i en miljö som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta tillsammans med ett tight gäng kunniga och härliga kollegor. Vi använder oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder personlig utveckling och kliniska karriärmöjligheter. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Du kommer dessutom att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, vikariat med start enligt överenskommelse fram till och med 2027-08-31, med möjlighet till förlängning eller tillsvidare. Vi har kollektivavtal. Grundplaceringen är i Huddinge, men det finns även möjlighet att tjänstgöra i Södertälje om så önskas. För mer information om tjänsten vänligen kontakta Klinikchef Cecilia Fougelberg Cecilia.Fougelberg@formotion.com
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.
ForMotion Ortopedteknik är ett av Sveriges största ortopedtekniska företag med verksamhet i åtta regioner och med cirka 320 medarbetare. Vi har som vision att vara möjliggöra ett liv utan begränsningar för våra patienter. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod.
Össur Nordic AB
Centralhallen C2:53
141 57 HUDDINGE
141 57 HUDDINGE Arbetsplats
