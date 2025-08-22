Ortopedi och Handkirurgi Region Örebro län söker legitimerad underläkare
2025-08-22
Vi söker dig som är legitimerad läkare och ser ortopedi som en möjlig framtida specialitet för en tidsbegränsad anställning 6 månader med goda möjligheter till fortsatt ST-tjänst om vi trivs med varandra.
Hos oss erbjuds en i det närmaste unik möjlighet att arbeta både i forskningens framkant i den högspecialiserade vården vid en universitetsklinik samtidigt som du utvecklar dina kunskaper inom den grundläggande ortopediska bassjukvården vid det mindre länsdelssjukhuset. Kliniken har verksamhet på alla tre sjukhus i regionen, Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Samtliga sjukhus har också i nuläget jourlinjer dygnet runt. Här finns goda möjligheter till forskning med ett flertal kvalificerade handledare anställda vid kliniken. Som underläkare hos oss värderar vi att du har god förmåga till samarbete, tar ansvar, är intresserad av att utvecklas och även delge dina kunskaper till våra blivande kollegor då vi är ett universitetssjukhus med studentansvar.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver universitetssjukvård samt klinisk forskning vid länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Verksamhetsområdet bedriver vård inom hela det ortopediska området inklusive högspecialiserad vård. Inom området pågår en omfattande omstrukturering i syfte att förbättra tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppbyggnaden av en klinisk forskningsenhet är ett viktigt led i utvecklingsarbetet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sedvanliga arbetsuppgifter för underläkare vid ortopedklinik, avdelningsarbete, dag- natt- och helgjour, mottagning och operation. Tjänstgöring vid alla tre sjukhus varför körkort underlättar.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Läkarlegitimation, goda kunskaper i svenska motsvarande minst C1 i europarådets nivågradering. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Intervjuer kommer att ske den 251007 och 251009.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
