Ortodontist till Sollentuna Ortodonti Folktandvården Stockholm
Region Stockholm / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är en ortodontist och som drivs av omväxling i sitt arbete till vår klinik i Sollentuna. Du som söker är intresserad av att engagera dig i ortodontisk verksamhet där du växlar mellan kliniskt arbete, bedömningar av behandlingsbehov och bidrar i utbildningsverksamhet. Folktandvården Stockholm ansvarar för urvalet av regionsfinansierad tandregleringsvård i Stockholm. I det här uppdraget som ortodontist och urvalskonsult kommer du att få möjlighet till att arbeta med bedömningar av ortodontiskt behandlingsbehov och även få handleda kollegorna inom allmäntandvården.
Ditt arbete kommer att vara omväxlande och du kommer att ha stor möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Du kommer att erbjudas flexibilitet i ditt arbete eftersom urvalsuppdraget ger variation i dina arbetsuppgifter och möjliggör flexibel arbetsplats.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig, med specialistbehörighet i ortodonti utfärdad av Socialstyrelsen och med några års klinisk erfarenhet inom ortodonti. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Har du erfarenhet av ortodontiskt urvalsuppdrag är det meriterande.
Vidare som person är du hängiven och positiv även i tuffa situationer samtidigt som du etablerar trovärdighet, förtroende och når inflytande hos våra patienter. Du utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem och drar lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen. Dessutom lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast XX XX 202X. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen innefattar uppdrag inom urvalsverksamhet och kliniskt arbete. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Bifoga kopia av legitimation tillsammans med CV. Vi tar referenser från din klinikchef om du varit/är anställd hos oss.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Shirin Al-Asmar Karlsson, klinikchef, tel. 08-123 162 19 eller
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6933". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Folktandvården Stockholm, Jobbnummer
9595859