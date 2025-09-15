Ortodontist till käkortopediska enheten
Region Uppsala / Tandläkarjobb / Uppsala Visa alla tandläkarjobb i Uppsala
2025-09-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområdet plastikkirurgi och käkkirurgi bedrivs en stor del av sjukhusets högspecialiserade riks- och regionvård i nära samarbete mellan olika specialiteter. Vi är cirka 200 medarbetare, 50 ingår i den käkkirurgiska sektionen av vilken 14 är tandläkare och 3 även är läkare. Vi ansvarar för patienter från Region Uppsala, sjukvårdsregion Mellansverige och övriga riket.
Verksamhetsområde plastikkirurgi och käkkirurgi driver Akademiska sjukhusets kraniofaciala centrum. Det är en virtuell, multidisciplinär och sjukhusövergripande centrumbildning för omhändertagande av patienter med medfödda och förvärvade kraniofaciala tillstånd. Inom kraniofacialt centrum bedrivs bland annat nationell högspecialiserad vård för barn med kraniosynostos och kraniofaciala syndrom och verksamheten är medlem i European Reference Networks för kraniofaciala missbildningar.
Den käkkirurgiska sektionen omfattar förutom käkkirurgi, käk- och ansiktsröntgen med CBCT, käkortopedi och orofacial medicin, egen steril- och operationsavdelning och tandteknikerlaboratorium. Vi har en stor mottagningsverksamhet och kirurgiskt omhändertagande av både akuta och elektiva patienter. Vi har ett nära samarbete med andra specialiteter på sjukhuset, Folktandvården och övriga remittenter. Vi utbildar och handleder ST-tandläkare i käkkirurgi, annan vårdpersonal och randningar i de medicinska specialiteterna. Forskning och utveckling är viktigt för kliniken och vi har idag 7 doktorander knutna till oss. Vi tillhör institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet och bedriver samarbeten inom Uppsala Universitet men har också flera internationella samarbetspartners inom akademi och industri. Vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008 och SS-EN 15224:2012.
Ditt uppdrag
Vi söker en ortodontist till den käkortopediska enheten där du kommer att arbeta med utredning och ortodontibehandling. Som ortodontist kommer du ha det spännande och givande uppdraget att fortsätta utveckla vår verksamhet. Huvudsakligen kommer behandlingspanoramat utgöras av patienter med kraniofaciala missbildningar och tjänsten innebär att vara del av de olika team som verkar inom kraniofacialt centrum. Största delen av arbetet kommer att röra den multidisciplinära vården av barn och ungdomar med LKG-spalt och andra ovanliga ansiktsmissbildningar. Behandlingen sker i nära samarbete med plastikkirurger, käkkirurger, logopeder, ÖNH-läkare och övriga specialister i teamet. Kraniofacial kirurgi bedrivs nationell högspecialiserad vård för Akademiska sjukhuset och det finns stora möjligheter till forskning, utveckling och internationellt samarbete.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialisttandläkare i ortodonti. Tidigare erfarenhet av arbete med de berörda patientgrupperna är meriterande Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som initiativ- och organisatorisk förmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på deltid, med möjlighet att utöka . Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Tjänsten är överväganden klinisk men tid för forskning kan diskuteras.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Malin Lööf, tf sektionchef käkkirurgi, 018-611 00 00
Christopher Riben, specialist i käkkirurgi, 018-611 90 83
Daniel Nowinski, plastikkirurg, ansvarig för kraniofacialt centrum, 018-611 30 24
Facklig företrädare SACO, för TT Isabel Brundin, 070-508 13 10
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi rekryterar löpande så urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS745/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9508673