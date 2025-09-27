Ortodontist sökes till Praktikertjänst Stadion Tandvård Malmö
2025-09-27
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Stadion Tandvård är en trivsam och modern klinik som ligger på Stadiongatan 65 i Malmö.
Praktikertjänst Stadion Tandvård är en trivsam och modern klinik som ligger på Stadiongatan 65 i Malmö.

Idag arbetar här 2 allmäntandläkare, 1 ortodontist, 2 ortodontiassistenter, 2 tandhygienister, 3 tandsköterskor och 1 receptionist. Vi är ett glatt & kompetent gäng som bedriver allmäntandvård samt tandreglering. Det är en välplanerad klinik med 8 behandlingsrum. På kliniken finns panoramaröntgen och en Trios-intraoral scanner för att underlätta dina behandlingar.
- Utreda, diagnostisera och behandla patienter med bettavvikelser.
- Utföra tandregleringsbehandlingar med både traditionella och moderna metoder (t.ex. aligners).
- Samarbeta nära tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister för att ge bästa möjliga vård.
- Bidra till utvecklingen av klinikens ortodontiverksamhet.
- Delta i interna utbildningar, handledning och kompetensutbyte inom Praktikertjänst Dental. Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- Legitimation som tandläkare med specialistkompetens i ortodonti.
- God klinisk erfarenhet och intresse för både barn- och vuxenortodonti.
- Kunskap och vana att arbeta med digitala journalsystem och modern ortodontiteknik.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är
- Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
- Lyhörd och bra på att skapa förtroendefulla relationer med patienter.
- Samarbetsinriktad och uppskattar teamarbete.
- Flexibel och lösningsorienterad med vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
- Vi värdesätter ditt engagemang för högkvalitativ vård och din vilja att bra till patienternas välbefinnande.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Hos oss finns även möjlighet att komma som ett starkt team, du och din ortodontiassistent tillsammans!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/669". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Dental Kontakt
Kristina Hansson 073-7192471 Jobbnummer
9529678