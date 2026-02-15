Orkla Foods söker Lagerarbetare till sommaren 2026
2026-02-15
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
ORKLA FOODS NÄRKE (Kumla, Örebro) SÖKER SOMMARVIKARIER!
Att sommarjobba inom Orkla Foods ger dig goda möjligheter att få värdefulla erfarenheter. Vi på Orkla ger dig möjlighet att arbeta i en säker och spännande miljö samtidigt som du tillsammans med andra kommer bidra till en godare framtid.
Orkla Foods i Närke tillverkar några av våra svenska klassiker, BoB saften, Risifruttin, risgrynsgröten till jul och även hela nordens Fun Light!
Just nu söker vi dig som vill arbeta som lagermedarbetare under sommaren 2026. Hos oss jobbar du i ett skiftlag vars uppgift är att ska säkerställa ett bra och säkert lager och logistikflöde.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som Lagermedarbetare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
* Arbeta med inlastning och mottagning av produkter.
* Arbeta med utlastning och leveranser av produkter.
* Lagerhålla produkter och material. Plockning för hand samt ompallning av produkter.
* Säkerställa att vi följer alla våra rutiner gällande livsmedelssäkerhet och hygien.
För att trivas i rollerna behöver du kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att vara en del av ett team. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande, men det viktigaste är din positiva inställning och vilja att bidra till verksamhetens resultat.
Placering: Örebro eller KumlaKvalifikationer
* Du måste vara minst 18 år
* Du måste ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal, skrift och förståelse
* Avslutad eller pågående gymnasieutbildning
* Vid relevans inneha arbetstillstånd att arbeta i Sverige.
Ska du arbeta som lagermedarbetare hos oss så är det obligatoriskt med B Körkort & truckkort. Gärna truckvana.
Våra värderingar är viktiga för oss inom Orkla och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Modig, Inspirerande och Pålitlig.
Då vi hanterar livsmedel inom våra fabriker är dessa 100% tobaks & drogfria.
Livsmedelssäkerheten för våra produkter och din säkerhet är vår högsta prioritet, därav omfattas tjänsterna av särskild arbetsklädsel och andra regelverk för att säkra dig och våra produkter!
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna är dagtid, 2-skift eller nattskift med start v 24 till och med v 33.
Är du tillgänglig före och efter utsatta datum kan det vara meriterande.
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är 2025-02-22.
Inom Orkla Foods omfamnar vi mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan - Vi ser redan fram emot att höra från dig!
Vad kan Orkla erbjuda dig?
Orkla är ett unikt FMCG-bolag med ett starkt fäste i Norden och växer även mycket inom Europa och flera andra länder, bland annat Indien. Möjligheten att få jobba med starka lokala varumärken i ett växande internationellt bolag ger våra medarbetare möjligheten att göra skillnad och påverka vår utveckling. På Orkla tänker vi globalt men vill utveckla lokala lösningar som tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi utvecklar och stärker våra medarbetare genom att de får göra skillnad.
Hur ansöker jag?
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
