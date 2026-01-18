Orkla Foods Närke söker vår nya Produktionstekniker!
2026-01-18
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro.
Produktionstekniker - med fokus på automation och styrsystem
Är du den som vill förstår tekniken bakom varje rörelse, varje signal och varje automatiserat flöde? Blir du motiverad av att arbeta i gränslandet mellan mekanik, automation och digital styrning - och vill du samtidigt utveckla din kompetens djupare inom moderna produktionssystem? Då kan rollen som Produktionstekniker med automationsfokus vara din nästa utmaning.
Som Produktionstekniker blir du en av nyckelpersonerna i vår fortsatta automatiseringsresa, där du får möjlighet att arbeta nära våra styrsystem, analysera våra processer och leda tekniska utvecklingsinitiativ som stärker vår produktion på sikt. Du kommer att ansvara för att identifiera förbättringar i våra automatiserade processer, föreslå uppgraderingar och driva projekt som säkerställer att våra system är robusta, säkra och framtidsorienterade.
I rollen arbetar du med allt från felsökning till utbyten av våra automationssystem och optimering av våra produktionsprocesser. Du deltar i eller leder förstudier, investeringsprojekt och tekniska val som påverkar både driftsäkerhet och effektivitet. Du fördjupar dig i livscykelanalyser, kapacitetsbedömningar och tekniska roadmap-arbeten som hjälper oss att planera för morgondagens automatisering. Ditt arbete innebär både praktisk problemlösning i nära samarbete med produktionen och mer analytiska insatser där du knyter samman data, funktion och tekniska möjligheter.Publiceringsdatum2026-01-18Utbildningsbakgrund
* Minst eftergymnasial teknisk utbildning inom automation, el- och styrsystem, mekatronik, processteknik eller motsvarande.
* Meriterande men inte krav: kompletterande kurser i projektledning, Lean, TPM, eller kvalitetsstyrning.
Meriterande
* Flera års erfarenhet av arbete inom automationsintensiv industri, gärna livsmedel, läkemedel eller annan processindustri.
* Vana av att driva eller medverka i automations- eller digitaliseringsprojekt.
* Kunskap om digitala nätverk och kommunikation.
* Arbete med industriell IT
* Praktisk erfarenhet av att arbeta med PLC- och SCADA-system(t.ex. Siemens, ABB, Allen Bradley, Schneider eller Mitsubishi) - felsökning, parameterjustering och programförändringar.
* Erfarenhet av samarbete med tekniker, underhåll, operatörer och externa leverantörer vid implementering av utrustning eller system.
* Kompetens att läsa och förstå elritningar, P&ID-scheman, maskindokumentation och tekniska specifikationer.
* Erfarenhet av att arbeta strukturerat med riskanalyser, avvikelser och förbättringsarbete.
* Vana av produktionstekniskt arbete med fokus på stabilisering, optimering och automatisering av produktionsflöden.
Det här är rollen för dig som vill kombinera tekniskt hantverk med långsiktig utveckling. För dig som är nyfiken, analytisk och engagerad i att skapa framtidens smarta, säkra och automatiserade produktionsmiljöer. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära tekniken, växa i din expertis och påverka system och funktioner som är avgörande för vår framtida konkurrenskraft.
Inom Orkla Foods omfamnar vi mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
