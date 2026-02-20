Örkelljunga söker enhetschef för Samhällsbyggnadsenheten/ stadsarkitekt
2026-02-20
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har ett brett verksamhetsområde, med många viktiga funktioner i kommunen, bland annat plan, bygglov, GIS- kart- och mät, mark- och exploatering, tillväxt, projektledning, miljöstrategi, bibliotek, kulturskola, föreningsliv, evenemang, lokalvård och utomhusmiljö (Gata Park).
Som enhetschef för samhällsbyggnadsenheten/ stadsarkitekt i Örkelljunga får du driva samhällsbyggnadsprojekt från idé till verklighet, leda engagerade medarbetare och omsätta kommunens översiktsplaner i praktiken. Rollen innebär komplexa projekt i en politiskt styrd organisation med stora möjligheter att påverka framtidens hållbara samhälle.
Uppdraget innebär ett kombinerat ansvar där chefs- och arbetsledningsuppdraget är överordnat det professionella uppdraget som stadsarkitekt. Som chef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna plan- och byggverksamheten samt kart- och GISfunktionen. Rollen innebär att du, självständigt och i nära dialog med förvaltningschefen, bidrar till att skapa goda förutsättningar för kommunens långsiktiga utveckling. Som stadsarkitekt blir du en nyckelperson i kommunens långsiktiga utveckling. Du driver frågor om arkitektur, gestaltning och hållbar stadsutveckling och säkerställer att kommunen utvecklas med kvalitet, helhetsperspektiv och framtidsfokus.
I din dubbla roll som enhetschef och stadsarkitekt förväntas du arbeta både strategiskt och operativt. Du behöver kunna förena ett helhetsperspektiv med förmågan att omsätta planer i konkret handling. Ett lösningsorienterat arbetssätt är avgörande för att driva utvecklingen framåt och möta kommunens behov på ett konstruktivt och hållbart sätt.
Du rapporterar direkt till förvaltningschefen för Kultur- och samhällsutveckling och ingår i förvaltningens strategiska ledning. Rollen innebär även ett nära samarbete inom en bred samhällsutvecklande organisation, där plan- och byggfrågor integreras med mark- och exploatering, tillväxt och miljöstrategi, kultur, föreningsliv och kommunens övriga verksamheter.
Tillsammans med dina medarbetare driver du samhällsbyggnadsprocesser från idé till färdig plan, med fokus på detaljplanering och översiktlig planering enligt plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning. Arbetet utgår från kommunens nya översiktsplan, med särskilt fokus på projekten Origio och Hjälmsjöro.
I rollen kommer du även:
* ansvara för arbetsmiljö och personalfrågor inom enheten
* säkerställa att plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning följs
* samarbeta nära interna verksamheter, externa aktörer och politik.Kvalifikationer
Vi söker en arkitekt, gärna med erfarenhet som stadsarkitekt, till en befattning som kräver ett lösningsorienterat, kreativt och pragmatiskt arbetssätt med tydligt fokus på genomförande och medborgarnytta. Du är strukturerad, resultatinriktad och trivs i en politiskt styrd organisation. Du kan förklara och förankra beslut på ett pedagogiskt sätt i olika forum och har alltid medborgarens perspektiv i fokus. För rollen har du:
* universitets- eller högskoleexamen inom arkitektur, samhällsplanering eller motsvarande
* erfarenhet av stadsutveckling och planeringsfrågor inom offentlig verksamhet
* erfarenhet av att projektleda och driva komplexa uppdrag
* god kunskap om relevant lagstiftning som krävs för att stötta bygglovs och planverksamheten.
* kommunikativt ledarskap präglat av tydlighet, transparens och tillit
* goda kunskaper inom arbetsmiljö- och personalfrågor.
Meriterande är:
* erfarenhet som chef
* erfarenhet av kommunal planering
* erfarenhet av Geosecma för ArcGIS (du kommer att ta fram planer i denna miljö) och Adobe-paketet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar individuell lönesättning efter erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
Denna tjänst är säkerhetsklassad därav görs en bakgrundskontroll för aktuell kandidat.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
