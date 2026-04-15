Örjanskolan i Järna söker samordnare för gymnasiet 25%
Föreningen Örjanskolan / Pedagogchefsjobb / Södertälje Visa alla pedagogchefsjobb i Södertälje
2026-04-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Örjanskolan i Södertälje
Örjanskolan är en waldorfskola belägen i natursköna omgivningar precis vid kanten av Östersjön. Hos kan elever gå från förskoleklass upp till klass 12. Vi erbjuder två högskoleförberedande program: det naturvetenskapliga och det estetiska gymnasieprogrammet, särskild variant Waldorf. I dagsläget har hela skolan cirka 270 elever.
I vår närhet finns många olika verksamheter såsom Ytterjärna Kulturhus och dess park med dammar och växthus och Nibble gård med naturbruksgymnasium. Buss, med förbindelser som passar skolans tider, stannar precis utanför.
Arbetsuppgifter
Som samordnare för gymnasiet är du med och leder gymnasiets utveckling i nära samspel med skolans helhetssyn, där teoretiska, estetiska och praktiska ämnen vävs samman till en meningsfull helhet. I uppdraget ingår att värna och vidareutveckla Waldorfpedagogiken i nära samarbete med övriga medarbetare.
I ditt uppdrag samarbetar du nära både lärare, elevhälsa och rektor, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för både undervisning och lärande. Du blir även en del av en engagerad ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans, stöttar varandra och delar ansvar.
Du arbetar för att ge lärarna goda möjligheter att utveckla sin undervisning, bland annat genom ämnesövergripande arbetssätt och konstnärlig fördjupning. Samtidigt följer du upp kvalitet och resultat, med fokus för varje elevs utveckling. Uppdraget rymmer både medarbetarledning och organisatorisk samordning, och passar dig som trivs i en verksamhet där relationer, samarbete och utveckling står i centrum.
Tjänsten är mindre i omfattning, men kan med fördel kombineras med andra uppdrag eller tjänster som just nu är lysta i skolan. Det är en tillsvidaretjänst på 25 %, vi tillämpar provanställning. Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är utbildad rektor
har lång erfarenhet att arbeta inom waldorfskolan
har ett intresse för ledarskap, organisation och förmåga att omsätta lagkrav till handling
har ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling
har förmåga att skapa goda relationer med eleverna och har en god samarbetsförmåga med medarbetare och vårdnadshavare
har god kommunikativ förmåga i både skrift och tal
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta med både barn och vuxna. Du är initiativrik, strukturerad, kommunikativ, positiv, flexibel och tydlig. Vill du vara med och utveckla skolan tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan!
Ansökan
När vi tillsätter arbetsledande tjänster inom organisationen gör vi det i samråd med aktuell medarbetargrupp. För ansökan kontakta Johanna Sandberg, rektor@orjanskolan.se
. Då ansökningarna kommer att behandlas fortlöpande vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt, vi påbörjar intervjuerna vecka 18. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@orjanskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samordnare gymnasiet". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Örjanskolan
Nibble (visa karta
)
153 91 JÄRNA
9856839