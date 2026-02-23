Örjanskolan i Järna söker klasslärare/klassföreståndare!
2026-02-23
Örjanskolan är en waldorfskola belägen i natursköna omgivningar precis vid kanten av Östersjön. Hos oss går elever från förskoleklass upp till klass 12 och i dagsläget har vi cirka 260 elever. I vår närhet finns många olika verksamheter, såsom Ytterjärna Kulturhus med park, dammar och växthus samt Nibble gård med naturbruksgymnasium. Buss med förbindelser som passar skolans tider stannar precis utanför.
Arbetsuppgifter
Vi söker klasslärare. Vi söker dig som är lärare och vill ta klasslärarskap/klassföreståndarskap. Det innebär att du har en grupp på cirka 20-25 elever och själv undervisar i de flesta ämnena i klassen eller i specifika ämnen i de äldre årskurserna.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och att du tycker om att utveckla waldorfpedagogiken tillsammans med dina kollegor på Örjanskolan.
Uppdraget är på heltid och är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad waldorfklasslärare el legitimerad waldorfämneslärare
har ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling
har förmåga att skapa goda relationer med eleverna
har god samarbetsförmåga med medarbetare och vårdnadshavare
har intresse av arbete integrerat med elever i behov av stöd
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta med både barn och vuxna. Du är initiativrik, strukturerad, positiv, flexibel och tydlig. Vill du vara med och utveckla skolan tillsammans med oss är du välkommen med din ansökan!
Ansökan
För ansökan kontakta Johanna Sandberg via jobb@orjanskolan.se
. Märk ansökan med "klasslärare". Då ansökningarna kommer att behandlas fortlöpande vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@orjanskolan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""klasslärare"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Föreningen Örjanskolan
, http://orjanskolan.se
Nibble (visa karta
)
153 91 JÄRNA
9759275