Organisatör och marknadsförare av kurser och workshops
Logistik & Distribution i Norden AB / Hälsojobb / Ånge Visa alla hälsojobb i Ånge
2025-10-30
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med i ett litet team att sätta ihop kursprogram både kortare pass och längre utbildningar? Har du varit egen företagare? Har du erfarenheter av att framgångsrikt satt igång liknade för både mer mental och psykisk hälsa och välmående med njutning och levande liv som de största målen och verktygen? Vi har lokaler, fastigheter, utrustning och personal. Du har ideer och erfarenheter? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: kundservice@billebro.se Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Lantmannagatan 17 (visa karta
)
841 32 ÅNGE Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9582510