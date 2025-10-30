Organisatör och marknadsförare av kurser och workshops

Logistik & Distribution i Norden AB / Hälsojobb / Ånge
2025-10-30


Vill du vara med i ett litet team att sätta ihop kursprogram både kortare pass och längre utbildningar? Har du varit egen företagare? Har du erfarenheter av att framgångsrikt satt igång liknade för både mer mental och psykisk hälsa och välmående med njutning och levande liv som de största målen och verktygen? Vi har lokaler, fastigheter, utrustning och personal. Du har ideer och erfarenheter?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: kundservice@billebro.se

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Lantmannagatan 17 (visa karta)
841 32  ÅNGE

Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge

Jobbnummer
9582510

