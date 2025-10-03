Organisationssekreterare till ideell aktör inom vård och hälsa
2025-10-03
Vi söker nu en strukturerad och prestigelös organisationssekreterare till en ideell aktör med stark förankring inom vårdsektorn. Vill du ha ett meningsfullt och varierat uppdrag där du får bidra till bättre vård och hälsa i samhället? In med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Som organisationssekreterare blir du en viktig funktion i att hålla ihop och stödja organisationens interna arbete. Du ansvarar för att planera och samordna möten inom organisationens beslutande struktur, och ser till att dokumentation, kommunikation och praktiska detaljer fungerar smidigt. Rollen innebär också att vara ett stöd i stadgefrågor och att ha kontakt med föreningar inom organisationen.
Du arbetar nära både förtroendevalda och kollegor på kansliet, och blir en nyckelperson i att skapa struktur och kontinuitet i verksamheten. Arbetet kräver god organisationsförmåga, samarbetsvilja och en förståelse för hur ideella organisationer fungerar.
Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig ca ett år.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och en kultur som värdesätter samarbete och engagemang. Här får du chansen att växa professionellt och bidra till en meningsfull verksamhet.
• Hantera kalenderbokningar och möteskoordinering.
• Förbereda presentationer och rapporter för ledningsgruppen.
• Ansvara för intern och extern korrespondens samt dokumenthantering.
• Supportera ledningsgruppen med diverse administrativa uppgifter.
• Organisera och koordinera interna event och möten.
• Samarbeta tätt med kollegor på kansliet och fungera som en viktig länk mellan olika delar av organisationen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och kontorsrutiner.
• Har erfarenhet från föreningsliv, offentlig sektor eller liknande.
• Har en akademisk utbildning inom juridik, statsvetenskap, ekonomi eller motsvarande.
• Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Har kunskap i Microsoft Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Det är meriterande om du har
• Tidigare engagemang i exempelvis studentkår, BRF eller annan förening.
Vi söker dig som har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
