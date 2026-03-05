Organisationskoordinator till SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet
2026-03-05
Vill du arbeta i en organisation som gör verklig skillnad för seniorer i Stockholms län?
SPF Seniorerna Stockholmsdistrikt är förbundets största distrikt och sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Vår verksamhet präglas av ett starkt engagemang för seniorers villkor, och vi arbetar nära våra cirka 60 föreningar som tillsammans samlar drygt 42 000 medlemmar. Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt seniorliv. Distriktets kansli består av två tjänstemän, en organisationskoordinator och en kommunikatör, som arbetar i nära samverkan med en aktiv och arbetande styrelse.
Inför en kommande pensionsavgång söker vi nu en engagerad och strukturerad organisationskoordinator till distriktets kansli. I denna nyckelposition arbetar du nära distriktsstyrelsen och ger även stöd och service till föreningar, förtroendevalda och medlemmar. Rollen erbjuder en bred och varierad vardag där du kombinerar administration, samordning och kommunikation med utveckling av interna arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och administrera utbildningar, konferenser och seminarier.
• Förbereda underlag inför styrelsemöten samt agera sekreterare vid dessa.
• Ge stöd till föreningarnas styrelser.
• Ansvara för och arbeta i medlemsservice.
• Hantera och författa remissvar samt bidragsansökningar.
• Utforma enkäter samt sammanställa och analysera resultaten.
• Delta vid arrangemang och vid behov representera distriktet.
• Bidra till utveckling och effektivisering av digitala arbetssätt.
• Hantera post, frånvarorapportering och fakturaunderlag.
• Samverka med förbundskansliet kring lokaler, inköp och evenemang.
Vi söker dig med flerårig och bred erfarenhet från administrativa roller och som trivs i uppdrag där struktur, service och ansvar står i centrum. Vi ser framför oss att du arbetat inom ideell sektor samt har erfarenhet av att planera och genomföra möten, utbildningar och konferenser med hög kvalitet och god framförhållning. Vidare uttrycker du dig mycket väl på svenska i både tal och skrift och är en van användare av Officepaketet samt digitala system och plattformar. Självklart har du ett intresse för seniorfrågor och delar våra värderingar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta nära förtroendevalda, driva föreningsutveckling eller skriva remissvar.
Du är en kommunikativ och relationsskapande person som trivs i en roll med många kontaktytor. Med ett serviceinriktat och prestigelöst arbetssätt bygger du förtroende och samarbetar smidigt såväl internt som externt. Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt.Övrig information
Vi sitter i trevliga nyrenoverade lokaler tillsammans med förbundskansliet vid Hornstull i Stockholm, där tjänsten även utgår från. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Vi är anslutna till Unionens kollektivavtal. Så ansöker du
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli SPF Seniorerna Stockholmsdistriktets nya organisationskoordinator via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 6 april, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20 eller Malin Östman, tel. 076-339 98 45.
Om SPF Seniorerna och Stockholmsdistriktet
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. SPF Seniorernas syfte är att förbättra tillvaron för seniorer. Det gör vi genom att driva frågor som är viktiga för vår målgrupp på riksnivå, regionalt och lokalt. Verksamheten är fördelad på 26 distrikt och ca 750 föreningar med närmare 250 000 medlemmar. Stockholmsdistriktet verkar regionalt i Stockholms län och omfattar knappt 60 föreningar med drygt 42 000 medlemmar. Distriktet arbetar med påverkansarbete i samhällsfrågor som äldrepolitik, vård, kollektivtrafik och kultur, och fungerar som seniorernas röst i dialog med beslutsfattare och regionala aktörer. Dessutom stödjer distriktet de lokala föreningarna genom utbildningar, aktiviteter och träffar som skapar gemenskap, engagemang och meningsfulla mötesplatser för medlemmarna. Ersättning
