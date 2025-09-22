Öresundslinen Söker Utåtriktade Medarbetare Till F&b Och Retail
Öresundslinjen Helsingborg AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2025-09-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öresundslinjen Helsingborg AB i Helsingborg
Vill du hjälpa till att välkomna våra gäster ombord och se till att våra gäster får den bästa reseupplevelsen?
Vi kan erbjuda dig en attraktiv lön och en spännande och varierad arbetsdag, där du kommer att omges av goda kollegor. Vi erbjuder en anställning vid behov, där du kan hoppa in och arbeta både på vardagar och helger - till exempel när vi har sjukfrånvaro eller behöver förstärka bemanningen.
Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara:
Att ge god service och servera våra gäster i café och butik
Sedvanliga arbetsuppgifter kopplade till tjänsten
Påfyllning av varor i vår butik samt se till att butiken alltid ser inbjudande ut
På ÖRESUNDSLINJEN har vi plats för alla. Med vårt goda humör, servicemindness och positiva inställning till våra arbetsuppgifter strävar vi efter att resan med ÖRESUNDSLINJEN alltid ska vara en bra upplevelse.
Vi betonar därför att du:
Har erfarenhet från servicebranschen, gärna från restaurangbranschen eller detaljhandeln
Är stolt över att leverera en kundservice som överträffar gästens förväntningar
Har en leende personlighet, samtidigt som du kan bibehålla överblicken i en hektisk vardag och ha många bollar i luften samtidigt. Dessutom är du flexibel med en hög arbetsmoral.
Sista dag att ansöka är Vi kallar regelbundet till intervjuer, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Om du har frågor om jobbet, vänligen kontakta Supervisor Henrik Håkansson på hhak@molslinjen.com
.
Alla kvalificerade sökande, oavsett ålder, kön, religion och etnicitet, uppmuntras att söka tjänsten. Det är dock ett krav från myndigheterna att du kan prata skandinaviska.
Om Molslinjen
Rederiet Molslinjen driver ALSLINJEN, BORNHOLMSLINJEN, FANØLINJEN, LANGELANDSLINJEN, MOLSLINJEN, SAMSØLINJEN och ÖRESUNDSLINJEN.
Molslinjen ägs av EQT och är en del av Nordic Ferry Infrastructure, som har en flotta på mer än 100 fartyg/färjor, opererar på 63 rutter och transporterar årligen 25 miljoner passagerare.
Vi har skapat en arbetsplats som erbjuder våra ca 2.200 medarbetare en spännande vardag, där en informell ton, hög professionalism och frihet under ansvar går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öresundslinjen Helsingborg AB
(org.nr 556206-4575)
Bredgatan 5 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Jobbnummer
9520449