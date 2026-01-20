Örebroporten Fastigheter söker utvecklingsledare för data och integration
AxÖ Consulting AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-01-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
"För oss handlar digitalisering om att ta ansvar för helheten.
När data och system fungerar skapar vi bättre förutsättningar - både för vår verksamhet och för stadens utveckling."
• Lennart Sjögren, Gruppchef IT och digitalisering, Örebroporten Fastigheter AB.
Örebroporten Fastigheter är en central aktör i Örebros utveckling. Med ansvar för några av stadens mest betydelsefulla miljöer och samhällsfunktioner formar bolaget platser där näringsliv, offentlig verksamhet och vardagsliv möts. Fastighetsbeståndet omfattar nära 390 000 kvadratmeter och har ett marknadsvärde runt sex miljarder kronor - och utvecklingstakten är hög.
Bakom denna fysiska utveckling växer ett allt tydligare behov av struktur, tillförlitlig data och väl fungerande digitala samband. För att möta detta stärker Örebroporten nu organisationen med en utvecklingsledare för data och integration.
Ett uppdrag med tydlig tyngd
I en verksamhet där många system samverkar och där besluten får långsiktiga konsekvenser är digitalisering inte en stödfråga, utan en del av styrningen. Rollen som utvecklingsledare för data och integration är därför strategisk och kravställande, med ansvar för hur data, integrationer och IT-arkitektur utformas, hänger ihop och används.
Uppdraget innebär att säkerställa att verksamhetens behov omsätts i hållbara, säkra och långsiktigt fungerande lösningar. Det handlar om att sätta ramar, skapa struktur och ge riktning i en digital miljö som ständigt växer i komplexitet.
I skärningspunkten mellan verksamhet och teknik
Utvecklingsledaren verkar i gränslandet mellan verksamheten och externa IT-leverantörer. Rollen omfattar att formulera och förankra krav, utvärdera lösningsförslag och följa upp leveranser - med fokus på kvalitet, arkitekturprinciper och regelefterlevnad.
Ansvarsområdet spänner över dataflöden, integrationer, API:er och informationsmodeller, liksom frågor om datakvalitet, struktur och långsiktighet. En viktig del av uppdraget är också att bidra till hur data används för analys, uppföljning och visualisering som stöd för bättre beslut och effektivare arbetssätt.
Från utveckling till verklig effekt
I Örebroportens platta organisation med korta beslutsvägar finns stora möjligheter att påverka, men också ett tydligt ansvar att prioritera rätt. Rollen innebär att driva utvecklings- och förändringsinitiativ hela vägen från idé till realiserad nytta och att säkerställa att nya lösningar får genomslag i verksamheten.
Här används digitalisering som ett verktyg för att förena affärsnytta och samhällsnytta - och för att bygga en stad som fungerar, håller och utvecklas över tid.
Exempel på arbetsuppgifter
- Omsätta verksamhetens behov till tydliga krav på dataplattformar, integrationer och IT-arkitektur.
- Kravställa, utvärdera och följa upp lösningsförslag från externa IT-leverantörer.
- Säkerställa att arkitekturprinciper, säkerhetskrav och regelverk efterlevs.
- Arbeta med dataflöden, integrationer, API:er och informationsmodellering.
- Bidra till utveckling av datalager, ETL/ELT-processer och datavisualisering.
- Koordinera och driva utvecklings- och förändringsinitiativ från idé till realiserad nytta.
- Följa upp effekter av utvecklingsinsatser och säkerställa att lösningar får genomslag i verksamheten
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis inom systemvetenskap, informatik eller liknande.
- Erfarenhet av att arbeta i en kravställande roll i gränslandet mellan verksamhet och IT.
- God förståelse för data, integrationer och IT-arkitektur i komplexa systemmiljöer.
- Vana vid att samarbeta med och kravställa externa IT-leverantörer.
- Förmåga att skapa struktur, riktning och samsyn i utvecklings- och förändringsarbete.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
- B-körkort.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Örebroporten Fastigheter AB med AxÖ Consulting. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på AxÖ Consulting: Josefine Ulkner på telefonnummer 070-844 61 35, josefine.ulkner@axoconsulting.se
.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Josefine Ulkner 0708446135 Jobbnummer
9693986