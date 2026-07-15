Örebro folkhögskola söker lärare till FolkisUng, Vivalla
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2026-07-15
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Sedan början av 2025 har Örebro folkhögskola bedrivit FolkisUng, ett ESF-projekt, som riktar sig emot unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Projektet pågår tom 31 mars 2027, Örebro folkhögskola söker nu en lärare för projektanställning på 80% under resterande tid.
Huvudman för Örebro folkhögskola (ÖF) är en förening bestående av tre medlemmar: Evangeliska Frikyrkan (EFK), Filadelfiakyrkan Örebro och Immanuelskyrkan Örebro. Skolan har två verksamhetsplatser: Vivalla och Götabro. ÖF har ca 200 heltidsstuderande på folkhögskolekurserna. All verksamhet på skolan utgår från följande förhållningssätt:
"Vi utgår från en kristen helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet. Våra deltagare skall få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där deltagarna blir sedda och hörda, respekterade och delaktiga"
FolkisUng är ett ESF-projekt som drivs av sju folkhögskolor i Sverige. Det övergripande målet är att unga i åldern 16-29 år ska närma sig studier eller arbete. Varje deltagare får en aktivitetsplan utifrån dennes behov. Aktiviteterna i FolkisUng ryms inom fyra övergripande block: vägen till studier, vägen till arbete, psykisk hälsa och välbefinnande samt socialt stöd och nätverk.
Arbetsbeskrivning
Sedvanlig undervisning med stor flexibilitet samt mentorskap. I projektet Folkis Ung arbetar medarbetaren tätt tillsammans med delprojektledare, SYV, kurator och handledare för att stötta deltagaren att närma sig studier eller arbete. Varje deltagare har en individuell aktivitetsplan utifrån sina förutsättningar och sin nivå.
Dina kvalifikationer
För lärartjänsten förväntas ämnesbehörighet och erfarenhet av undervisning i exempelvis svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och/eller samhällskunskap. Du behöver ha ett relationellt och främjande förhållningssätt i klassrummet.
Övrigt meriterande
Erfarenhet av folkhögskola/vuxenutbildning samt dess målgrupp, folkbildning och dess pedagogik. Har du erfarenhet av arbete med målgruppen UVAS/elever med hög skolfrånvaro är även det meriterande.
Personliga egenskaper
Som person är du lyhörd, har en hög förmåga att skapa trygghet och intresse i ett klassrum, samt har lätt att kommunicera med olika människor. Du är initiativrik, har god samarbetsförmåga och skapar engagemang i gruppen.
Ansökan
CV och personligt brev skickas till asimina.diamanti@orebrofolkhogskola.se
Ansökningarna behandlas löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: asimina.diamanti@orebrofolkhogskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Folkhögskola
Poesigatan 20 C (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Folkhögskola Kontakt
Delprojektledare
Asimina Diamanti asimina.diamanti@orebrofolkhogskola.se Jobbnummer
10003500