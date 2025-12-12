Ordningsvakter till Securitas Stockholm Grand Hôtel
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Securitas söker nu dig som vill jobba som ordningsvakt på ett av Stockholms mest eleganta hotell placerat centralt i Stockholm, Grand Hôtel. Utmärkande med kunden är mycket frihet under ansvar, arbeta med senaste tekniken och att hela teamet av professionella kollegor och kund strävar mot samma mål.
Som ordningsvakt har du en genuin vilja att skapa goda relationer och respektera alla, oavsett bakgrund. Din främsta uppgift är att få människor att känna sig trygga i sin vardag.
Som ordningsvakt är du anställd av Securitas, men arbetar under polismyndighetens regelverk.
Tjänsten ställer stort fokus på att ge god service till kunds besökare. Du arbetar ensam på platsen men har alltid stöd av områdets kollegor.
Just nu så söker vi medarbetare för två heltidstjänster - En på dagskift och en på nattskift.
Arbetstider 07:00-19:00 / 19:00-07:00
Blasieholmen, Stockholm
Du kommer till exempel att:
Kontrollera att miljön hos våra kunder är lugn och trygg. Receptionsarbetet sköter kunden själv.
Vid behov ingripa vid situationer som uppstår och hålla kontakten med polismyndigheten
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och vill göra en samhällsviktig insats.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Vi tror att du är en stabil och stresstålig person som klarar av press och kan hantera motgångar väl. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Krav för tjänsten:
Du har en ordningsvaktsutbildning och ett giltigt ordningsvaktsförordnande
Du har godkända gymnasiebetyg i svenska och engelska
B-körkort
Du har mycket goda språkkunskaper i både svenska och engelska
Meriterande om du
erfarenhet av servicearbete.
har yrkeserfarenhet från säkerhetsbranschen
God fysik
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson:
Mikael Persson - Mikael.Persson@securitas.se
Joakim Stevelind - Joakim.Stevelind@securitas.se
Vi arbetar med urvalstester
Tjänsten är heltid med tillträde enligt överenskommelse
5/2 schema dagtid och 5/4 schema natt
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 16/1 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
