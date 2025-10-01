Ordningsvakter sökes till Nattklubb i Boden
2025-10-01
M/S Bränna är en restaurang/nattklubb i centrala Boden som nu söker förstärkning till vårat team med ordningsvakter. Under hösten har vår nattklubb öppet Lördagar och även extra öppet under storhelger.
Under sommaren rullar nattklubben både Fredag och Lördag
Om tjänsten:
Vi söker nu fler ordningsvakter som trivs med att jobba i en spännande och fartfylld miljö. Du kommer tillsammans med dina vaktkollegor att ha en viktig roll i att upprätthålla ordning och säkerhet i våra lokaler, samtidigt som du jobbar med att ge alla besökare en positivt och trygg nattklubbsupplevelse
Vi söker ordningsvakter som tänka sig att jobba allt från 1-3 pass i månaden
Krav på giltigt vaktförordnande
Välkommen till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: david@msbranna.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ordningsvakt 2025".
Brännastrand Fastigheter i Boden AB http://www.msbranna.se
Östra Strandvägen 1
961 31 BODEN
Brännastrand Fastigheter I Boden AB Kontakt
David Larsson david@msbranna.se
9534352