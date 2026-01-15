Ordningsvakt till Securitas Kristianstad - Sommarjobb
2026-01-15
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Securitas söker nu ordningsvakter vid behov. För att pass i rollen som ordningsvakt har du en genuin vilja att skapa goda relationer och respektera alla, oavsett bakgrund. Din främsta uppgift är att få människor att känna sig trygga i sin vardag.
Du gör detta genom närvaro på allmänna platser och förhoppningsvis ger det en lugnande effekt, men om situationen kräver det förväntas du agera. Som ordningsvakt är du anställd av Securitas men arbetar under polismyndighetens regelverk.
I rollen kommer du bland annat:
Ta emot och vägleda människor på plats med ett lugnt och hjälpsamt bemötande
Utföra rondering och se till att allt är i ordning i kundens lokaler
Vara uppmärksam på avvikelser och bidra till en trygg och fungerande miljö
Samarbeta nära kundens personal och vara behjälplig vid olika typer av situationer
Vi söker dig som trivs i en social roll där du får kombinera service med ansvar. Dagarna kan vara händelserika och fyllda av möten med människor, medan nattpassen ofta präglas av lugnare tempo och fokus på rondering och kontroll. Arbetet innebär en kombination av att gå och stå under större delen av arbetsdagen, vilket kan upplevas som en utmaning om man inte är van vid detta sedan tidigare.
Tjänsten passar dig som vill ha en timanställning och gillar att jobba med människor, samt vill göra en samhällsviktig insats. Vi har en stark gemenskap och en bred erfarenhet bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Vi tror att du är en stabil och stresstålig person som klarar av press och kan hantera motgångar väl. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Du har en ordningsvaktsutbildning och ett giltigt ordningsvaktsförordnande
Du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Johanna.palsson@securitas.se
Tjänsten är deltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2026-04-30
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
(org.nr 556108-6082), https://www.securitas.se/jobba-hos-oss/
