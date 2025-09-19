Orderplockare till vår kund i Kungens kurva
Yourstaff 365 AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2025-09-19
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yourstaff 365 AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Är du en noggrann person som skulle vilja arbeta med orderplock i produktionsmiljö? Är det viktigt för dig med rättvisa villkor, trevliga kollegor och en arbetsplats som är byggd för att må bra på? Då är detta något för dig. Nu söker vi motiverade orderplockare till vår kund i Kungsängen. Vi söker dig med god erfarenhet av att arbeta med orderplock eller liknande arbetsuppgifter. Du erbjuds varierande arbetsuppgifter som innebär att plocka och packa.
För att trivas i denna roll ser vi att du är engagerad, ansvarsfull och initiativrik. Du jobbar självständigt men funkar lika bra i grupp och arbetar gärna mot gemensamt uppsatta mål som ett team och bjuder på god energi och "vi-känsla" på arbetsplatsen. Det är av värde att du är flexibel och ställer upp där behovet finns. Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet och innebär att du kommer att vara anställd av Yourstaff men arbeta ute hos vår kund.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid där man kan välja sina arbetstider.
Goda kunskaper i svenska.
Erfarenhet av orderplock.
Systemvana.
Truckort upp till B4.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi på Yourstaff eftersträvar att skapa mervärde genom att matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare och bra arbetsvillkor. Vi är ett bemanningsföretag med flera års erfarenhet inom bemanning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar för att uppnå vårt mål och erbjuder varje enskild anställd en skräddarsydd lösning. Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidater. Ansök därför så snart som möjligt!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik och industri. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
