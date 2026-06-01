Orderplockare till alkoholgrossist i södra Stockholm
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på Simplex Bemanning söker nu dig som vill arbeta som lagerarbetare på ett modernt lager i södra Stockholm. Du kommer främst att plocka och packa varor och arbeta i ett tempo där plocksnitt och kvalitet står i fokus. Rollen innebär ständig rörelse och passar dig som gillar att ha många bollar i luften och en roll där det händer grejer!
Praktisk info:
Start: ASAP
Plats: Södra Stockholm
Omfattning: Heltid till september med goda chanser till förlängning för dig som vill och levererar enligt mål.
Arbetstider: Varierande tider dag och kväll
Flexibilitet uppskattas – kvälls- och helgpass kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
• Plock och pack av order
• Skanning och registrering i system
Vi tror att du är
• Punktlig och kommer i tid
• Ansvarstagande och tar jobbet på allvar
• Bekväm i ett högt tempo och att jobba mot tydliga mål/plocksnitt
• Erfarenhet av lager/logistik
• Truckkort A/B
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog – från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
123 33 FARSTA Jobbnummer
9940128