Orderplockare på heltid sökes för långsiktigt uppdrag i Arlöv
Vi söker just nu orderplockare till en av våra kunder i Arlöv. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av orderplock som trivs i en fartfylld miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Arbetet är på dagtid med arbetstiderna 07:15-16:00 alternativt 09:15-18:00 och arbetet är förlagt på dagtid. Som konsult hos vår kund blir du en del av ett engagerat team av konsulter och fastanställda som brinner för lager och logistik. Tjänsten har uppstart omgående och du inleder din anställning med en sex månaders visstidsanställning genom oss på Boxflow. För rätt person finns det möjlighet att bli övertagen för en direktanställning hos kunden.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som orderplockare innebär att du tillsammans med dina kollegor arbetar för att upprätthålla ett effektivt och smidigt lagerflöde. Din huvudsakliga arbetsuppgift är orderplock av gods i varierande storlek. Orderplocket sker framförallt med handscanner och du kör truck i det dagliga arbetet (D1). Andra arbetsuppgifter som paketering och sortering av gods kan tillkomma i arbetet.
Orderplock
Paketering
Sortering av gods
Profil & tidigare erfarenheter
För att lyckas i rollen som orderplockare till vår kund tror vi att du har tidigare erfarenhet av orderplock alternativt lagervana. Truckkörning är en del av det dagliga arbetet och för att vara aktuell för rollen behöver du ha ett giltigt truckkort för D1 truck.
Som person tror vi att du är målmedveten och trivs i en miljö med högt tempo. Att arbeta självständigt och utifrån dagliga mål är något som du trivs med och tar ett stort ansvar för ditt egna arbete. Arbetet som konsult kräver flexibilitet och en god kommunikativ förmåga.
Truckkort D1
Tidigare erfarenhet av orderplock
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
