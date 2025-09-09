Orderplockare och truckförare till Arlandastad
2025-09-09
Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av lagerarbete med truckkörning och är redo för nästa steg i karriären? Vi söker nu en skicklig truckförare för ett uppdrag på dagtid hos en av våra kunder i Arlandastad.
Som truckförare och orderplockare kommer du vara en viktig del av det dagliga flödet i produktionen. Du kommer att arbeta med hantering av material och gods, lastning och lossning, samt internlogistik mellan olika avdelningar.
Rollen kräver att du är flexibel, uppmärksam och har förståelse för hur materialflöden fungerar inom en logistisk verksamhet. Du kommer ansvara för att köra olika typer av truckar och hantera materialflöden effektivt och säkert. Mestadels använder vi motviktstruck.
Arbetet sker dagtid, måndag till fredag med möjlighet till viss flextid. Rollen innebär högt säkerhetstänk samt administrativa uppgifter såsom fraktbokningar, olika rapporteringar, transportdokumentering m.m.
Du behöver behärska kommunikation i tal och skrift både på svenska och engelska i den här tjänsten.
Anställning de första 6 månaderna som konsult hos oss på Posti med målsättning att bli övertagen av vår kund efter det.Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och trivs med att arbeta i team. Du har ett effektivt arbetssätt utan att tumma på säkerheten och du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom gott samarbete och kommunikation.
För att lyckas i tjänsten:
Kompetenskrav
• Minst 18 år.
• Läsa och skriva svenska och engelska.
• Grundläggande IT-kunskaper.
• B-Körkort
• Truckkörkort gällande för motviktstruck
• Säkerhetsmedvetenhet
• Flytande engelska
• Teknisk förståelse och kunskap
• Kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga
Personliga egenskaper
• God förmåga att planera och organisera
• Lyhörd och bra kommunikationsförmåga
• Antar utmaningar med ett positivt tankesätt
• God anpassningsförmåga vid förändringar
• Social och nätverkande
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras då tjänsten är säkerhetsklassad.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!Om företaget
En karriär med möjligheter hos Posti
På Posti hjälper vi företag inom logistik och industri att optimera sina verksamheter genom väl beprövade metoder och arbetssätt. Med en erfaren och specialiserad organisation inom logistikbranschen erbjuder vi flexibla och effektiva lösningar som skapar värde för både våra kunder och våra medarbetare.
Vi levererar tjänster inom bemanning, entreprenad, rekrytering och konsulttjänster där vi arbetar nära med våra kunder för att förstå deras behov och säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Läs mer om oss på posti.se.
Vårt engagemang bygger på att utvecklas, prestera och skapa värde - både för oss själva och för våra kunder. Vi tror på närvarande och engagerat ledarskap, vilket innebär att du har regelbunden kontakt med din chef, ofta varje vecka och i många fall varje dag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team där du får utmanas, inspireras och vara stolt över ditt arbete! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
