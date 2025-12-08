Orderplockare med truckvana sökes till kortsiktigt uppdrag i Göteborg!
Uniflex AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-12-08
Är du en noggrann och målinriktad person som trivs med att ha fullt upp och gillar att hålla högt tempo? Har du tidigare erfarenhet från lager? Uniflex söker nu engagerade orderplockare till ett lager i Torslanda!Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Som orderplockare kommer du att arbeta med att plocka och packa kundordrar. Du ser till att rätt produkter skickas ut i rätt tid och i bra skick. Du kommer att köra plocktruck så viktigt att du har erfarenhet av detta sedan tidigare. Har du också kört skjutstativ är detta mycket meriterande.
Kvalifikationer:
• Erfarenhet av plocktruck
• Meriterande om du kan köra skjutstativ
• God fysisk eftersom lyft är central del av arbetet
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Flexibel och samarbetsvillig
• Lösningsorienterad och tar egna initiativ
• Noggrann
Arbetstider:
Måndag-fredag - dagtid 7-16.
Start:
Tjänsten startar omgående och är ett kortsiktigt uppdrag under v 48-50.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann och organiserad. Du gillar ett aktivt arbete och har god fysik, samtidigt som du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Flexibilitet och samarbetsvilja är viktiga egenskaper hos dig, liksom att vara lösningsorienterad och ha förmågan att ta egna initiativ.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Fast lön
