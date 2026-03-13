Orderplockande innesäljare Grönsakshallen i Hässleholm (sommarjobb)
Grönsakshallen Sorunda AB / Lagerjobb / Hässleholm Visa alla lagerjobb i Hässleholm
2026-03-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grönsakshallen Sorunda AB i Hässleholm
, Helsingborg
, Malmö
, Halmstad
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa positiva matupplevelser varje dag? På Grönsakshallen i Hässleholm söker vi en mångsidig kvällssäljare med fingertoppskänsla för service och passion för kvalitet!
I kombination med ditt lagerjobb där du plockar order kommer du även att stötta vårt säljteam med försäljning via telefon.
Som kvällssäljare hos oss är du hjärtat i vår verksamhet. Du tar emot inkommande order från restaurangkunder via telefon och webb, samtidigt som du proaktivt ringer upp kunder för att öka försäljningen. Med din förmåga att förstå kundens behov skapar du långsiktiga relationer och säkerställer att varje beställning är perfekt anpassad till kundens önskemål. Trots ibland högt tempo behåller du lugnet och glädjen i ditt arbete.
Vi söker efter dig som vill jobba på kvällarna, 15:30 - 00:30, med arbete varannan helg.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under sommaren 2026, juni-augusti, med en sysselsättning på heltid.
Arbetsplatsen är belägen i Röinge, strax utanför Hässleholm. Om du inte har körkort, kan det vara bra att veta att kollektivtrafik inte stannar nära intill arbetsstället.
Vad krävs av dig?
• Har erfarenhet inom försäljning, gärna inom livsmedelsbranschen eller grossistledet.
• Har tidigare arbetslivserfarenhet från restaurang och/eller storkök, vilket ger dig ökad förståelse för kundens behov.
• Besitter kunskap om frukt och grönt, och kan guida kunderna genom säsongens bästa produkter.
• Trivs med ett aktivt fysiskt arbete.
• Älskar att lösa problem och tar dig an utmaningar med glädje och engagemang.
• Är prestigelös och trivs med att hjälpa till där det behövs i en teambaserad miljö.
Vad kan du förvänta dig?
• Ett engagerat team och en familjär arbetsmiljö. Vi är inte bara kollegor, vi är ett team som hjälper och stöttar varandra.
• Kontakt med människor! Du får prata med många olika typer av människor och kunder, från köksmästaren på stjärnkrogen till kocken på kvarterskrogen, vilket garanterar en allt annat än grå vardag.
• Förmåner som gör skillnad. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostmacka, förmånsportalen Benify och fina rabatter på våra produkter.
Hur ansöker du?
Om detta låter som din drömroll, ta chansen och ansök nu! Vi går igenom ansökningar löpande, och sista ansökningsdag är 13 april.
Vår rekryteringsprocess innefattar tester, bakgrundskontroll och referenstagning.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Lagerchef Richard Norlin på mail richard.norlin@gronsakshallen.se
eller Försäljningschef Christoffer Drangel på mail christoffer.drangel@gronsakshallen.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
Fast timlön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda AB
(org.nr 556263-6810) Arbetsplats
Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
9796270