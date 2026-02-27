Orderkoordinator / Ekonomiassistent till spännande Salico AB - Helsingborg
Standby Workteam AB / Ekonomiassistentjobb / Helsingborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Helsingborg
2026-02-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Salico AB i Helsingborg grundades 1986 med målet att förenkla restaurangers vardag genom sköljd och färdigskuren sallad. Idag är Salico en av Sveriges ledande leverantörer av färska och förädlade frukt- och grönsaksprodukter samt Ready To Eat-sortiment. Vi utvecklar, producerar och paketerar färska livsmedel för dagligvaruhandeln och foodservice-sektorn - alltid med kvalitet, innovation och hållbarhet i fokus. Vår verksamhet genomsyras av ett starkt engagemang för livsmedelssäkerhet, kundnöjdhet och ständig förbättring. Sedan några år tillbaka är Salico en del av Greenfood-koncernen, som med ca 1 000 anställda och en omsättning på 5,6 miljarder SEK är en av Nordens främsta inom hälsosam mat, med varumärken som SallaCarte, Daily Greens, Picadeli och Greendeli. Läs mer på www.salico.se
Orderkoordinator / Ekonomiassistent till spännande Salico AB - Helsingborg
Gillar du tempo, nöjda kunder och att vara där det händer? Trivs du i en central och koordinerande roll, har ett intresse för siffror och brinner för att ge förstklassig service? Då ska du läsa vidare! Salico är inne i en spännande fas och söker nu en Orderkoordinator / Ekonomiassistent som vill bli en del av ett glatt gäng i en verksamhet där kvalitet, tempo och leveranssäkerhet är avgörande.
Du har en koordinerande roll mellan kund och leverans. I order- respektive ekonomiteamet finns erfarna och kunniga kollegor som du delar arbetsuppgifter, utmaningar och lösningar med. Du är med och bidrar till god kommunikation, hög kundnöjdhet från inledande kontakt till slutleverans och korrekta orderflöden. Du sköter också diverse ekonomiska uppgifter, exempelvis fakturering och löpande bokföring.
Salico står för en öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete, en arbetsmiljö där alla bidrar på kontoret med sin dagliga närvaro. Här har man kul på jobbet!
Dina Arbetsuppgifter:
Orderhantering:
Registrering och uppföljning av kundorder
Planering och koordinering med produktion och lager
Uppföljning av leveransprecision och korrekt dokumentation
Kundkontakt kring leveranser och orderstatus
Fakturaunderlag och uppföljning
Ekonomi:
Registrering och matchning av leverantörsfakturor
Leverantörs- och kundreskontra
Löpande redovisning
Fakturering
Avstämningar vid månads- och årsbokslut
Din Profil:
Vi söker dig som har erfarenhet av orderhantering och/eller ekonomiassistentarbete. Du trivs i en koordinerande roll och har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att du har öga för detaljer men samtidigt förmågan att förstå helheten i ett orderflöde - från affär till leverans.
Du har grundläggande kunskaper inom redovisning och vi ser gärna att du är systemintresserad och nyfiken på utveckling.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du är glad, positiv och vill gärna bidra till att skapa en trivsam arbetsplats med högt i tak.
Om Tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Helsingborg.
I denna rekrytering samarbetar Salico AB med Standby Workteam. Vi arbetar med löpande urval och ber dig att söka så snart som möjligt. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund, Standby Workteam på 0709-605372.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
AB Standby Workteam Kontakt
Kristian Berglund 0709-605372 Jobbnummer
9767789