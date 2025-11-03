Orderhandläggare till e-handelsföretag i Stockholm
Internection AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internection AB i Stockholm
Vi söker en engagerad och noggrann orderhandläggare till vårt kontor i centrala Stockholm. Detta är en perfekt möjlighet för dig som antingen är i början av din karriär eller dig som söker en stabil och strukturerad arbetsmiljö. I denna roll kommer du att spela en viktig roll i vår verksamhet genom att säkerställa att våra kunders beställningar hanteras och skickas på ett effektivt och korrekt sätt.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Administrera inkommande ordrar enligt fastställda rutiner och flöden i företagets affärssystem.
Hantera och packa produkter för leverans.
Besvara kundfrågor via mejl.
Arbetstider:
Måndag till fredag, kl. 10-18Kvalifikationer
Ansvarsfull och noggrann, med ett öga för detaljer.
Trivs med välstrukturerade och fokuserade arbetsuppgifter.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats i Stockholm city med trevliga kollegor.
Tydliga arbetsuppgifter under eget ansvar och en stabil arbetsmiljö där du snabbt kan komma in i arbetsflödet.
Möjlighet att vara en del av ett växande e-handelsföretag med utvecklingsmöjligheter.
Utvecklingsmöjligheter:
Goda möjligheter att ta på sig mer ansvar och växa inom företaget i takt med din egen utveckling och ambition.
Är du den vi söker? Någon som uppskattar tydlighet i sina arbetsuppgifter, trivs med att leverera kvalitet i en stabil och vänlig miljö, och ser potential i att börja din karriär hos oss? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@internection.org
Vi får många ansökningar och kan därför inte svara alla, men passar din profil så hör vi av oss!
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: jobb@internection.org Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internection AB
(org.nr 556965-3347) Arbetsplats
InterNection AB Jobbnummer
9586887