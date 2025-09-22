Orderadministratör till företagskunder på Telia start 29 September
2025-09-22
Är du tillgänglig omgående och har ett tekniskt intresse? Lockas du av att arbeta administrativt med företagskunder? Då är rollen som Orderadministratör på Telia något för dig, där den ena dagen inte är den andra lik!Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget som konsult.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv.
Läs mer om hur det är att jobba på Telia: www.bravura.se/karriar/telia
Om företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid.
Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!
Arbetsuppgifter
I rollen som Orderadministratör är du den primära kontaktpersonen för nationella och internationella företagskunder vad gäller ordermottagning. Du ansvarar för att samordna och koordinera leveranser, vilket innebär att följa ordrar och hanterar avvikelser som uppstår med hjälp av systemstöd. Du samarbetar tätt ihop med order- och leveransansvariga för att säkerställa ett smidigt leveransflöde. Därtill ansvarar du för att uppdatera berörda parter om avvikelser som uppstår, och att fördela rätt information till rätt mottagare. I takt med att du växer in i rollen kan du på sikt komma att ansvara för dialog med leverantörer. Du tillhör en grupp med kollegor i samma roll som du och tillsammans säkerställer ni att det administrativa flödet är effektivt och välfungerande.
Primär kontaktperson och ordermottagning för nationella och internationella kunder
Samordning och koordinering av leveranser
Samarbete med leverans- och orderansvariga
Vad vi söker hos dig:
Avslutad gymnasieutbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom administration och/eller kundservice är meriterande
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office-paketet
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, muntligt som skriftligt
Vi tror att du som person är någon som får energi av att ha flera kontaktytor, och trivs i en roll som innebär daglig kundkontakt. Därtill har du en god kommunikativ förmåga, och räds inte för att ta första steget till ett samtal. Vidare är du analytiskt lagd vilket innebär att du snabbt kan ta till dig information genom systemstöd, och upptäcker eventuella fel. Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar och initiativ i din roll, och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Avslutningsvis tror vi att du har en lösningsorienterad inställning samt ser möjligheter i förändringar.
Plats & detaljer
Start: 29 September Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen görs en UC-kontroll och utdrag ur belastningsregistret kommer efterfrågas.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Glöm inte att ange vilken tjänst det gäller!
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
