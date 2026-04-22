Order- och kundsupport till väletablerat bolag utanför Helsingborg
2026-04-22
För kunds räkning söker vi nu en medarbetare inom order- och kundsupport till ett etablerat bolag strax utanför Helsingborg.
Här erbjuds du en varierad roll med många kontaktytor där du blir en viktig del av det dagliga flödet mellan kunder, interna funktioner och leveranser.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med omgående behov, där uppdraget i nuläget bedöms löpa året ut. Samtidigt finns en viss flexibilitet utifrån verksamhetens behov och rätt kandidats tillgänglighet.
Detta är en roll för dig som trivs med service, struktur och högt tempo, och som gillar att ha en central funktion i verksamheten.
Om rollen
Som medarbetare inom order- och kundsupport ansvarar du för att ta emot, registrera och följa upp kundorder samt säkerställa att kunder och interna avdelningar får snabb och korrekt återkoppling. Rollen kombinerar kundkontakt, administration och koordinering i en dynamisk miljö.
Du kommer att arbeta nära bland annat försäljning, logistik, produktion och andra interna funktioner.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Ta emot och hantera inkommande kundorder via mail, telefon och digitala kanaler
Registrera order i affärssystem och säkerställa korrekt information
Bekräfta leveranstider och följa upp orderstatus
Informera kunder om eventuella förändringar eller förseningar
Besvara frågor kring leveranser, priser, frakter och övriga kundärenden
Stötta säljavdelningen i offerter och kundrelaterade frågor
Hantera reklamationer i samarbete med interna funktioner
Administrativ uppföljning samt löpande systemhantering
Bidra till förbättringar av rutiner och arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice, orderhantering eller liknande administrativa roller och som trivs i en roll där service och struktur går hand i hand.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av orderadministration, kundsupport eller liknande arbete
God vana av att arbeta i affärssystem och administrativa processer
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och prioritera i ett högt tempo
Det är meriterande om du har erfarenhet från industri, logistik eller arbete med tekniska produkter.
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och noggrann. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar professionellt och trivs i en roll där du får ta ansvar och driva ditt arbete framåt.
Varför denna roll?
Du får möjlighet att bli en viktig del av ett etablerat bolag där du arbetar i en central funktion med stor betydelse för både kunder och intern verksamhet. Här erbjuds du en varierad vardag, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas.
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
