Order- & Logistiksamordnare Gabioner Sweden AB

Är god struktur och hög servicenivå viktigt för dig? Trivs du i en nyckelposition där du får ansvara för de administrativa och operativa processerna? Då ska du söka tjänsten som Order- & Logistiksamordnare hos oss på Gabioner Sweden AB och bli den som får sköta flödena mellan våra kunder, leverantörer och interna funktioner.
Vi erbjuder dig en varierad och viktig roll i ett stabilt och växande bolag som ingår i en entreprenörsdriven koncern med verksamheter inom handel, bygg, anläggning och fastigheter. Tillsammans sitter vi i gemensamma kontorslokaler mitt i centrala Sundsvall, i en arbetsmiljö som präglas av driv, samarbete, ansvar och engagemang med korta beslutsvägar och hög påverkan.
Vi önskar få in en strukturerad och organiserad person som jobbar metodiskt för att order och leveranser blir korrekta. Du arbetar noggrant även när tempot är högt och deadline är tajta. Du är flexibel, prestigelös och tycker om att få saker att hända samt trivs att jobba i en mindre organisation där arbetsuppgifterna sträcker sig både högt och lågt. För dig är problem något som ska lösas och du bidrar gärna med förbättrings- och effektiviseringsåtgärder. Du är van vid självständigt arbete samtidigt som du trivs att ha många kontaktytor och samarbeta med olika funktioner.
Dina arbetsuppgifter innebär:
• Registrera, följa upp och administrera kundorder
• Säkerställa leveranser enligt överenskommen tid och kvalitet
• Samordna logistiken kring frakter och transporter samt ha kontakt med transportbolag
• Hantera leveransbesked och avvikelser
• Uppföljning och dokumentation i affärssystem samt löpande administrativt arbete
• Fungera som ett operativt stöd till både kollegor och ledning inom koncernen.
Vi söker dig som jobbat i en liknande roll inom order- & logistikhantering och/eller leverans- & transportplanering. Har du dessutom erfarenhet inom bygg-, mark- och anläggningsbranschen är det ett stort plus. Du har mycket goda kunskaper i program inom MSOffice (främst Excel) samt gärna ERP Monitor. Du behärskar svenska flytande och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt god nivå på engelska. Tjänsten avser heltid, du blir anställd hos Gabioner Sweden AB med placering i Sundsvall.
Gabioner Sweden AB är ett väletablerat bolag som har levererat gabioner av högsta kvalitet till entreprenad-, infrastruktur- och fastighetsbranschen sedan 2008. Företaget erbjuder produkter och tjänster på marknaden för stödmurar och bullerskydd där de uteslutande arbetar med robusta, unika och självbärande lösningar för effektiva och snabba installationer för branschen. Gabioner Sweden ingår i en koncern av 8 bolag och 30 anställda och där koncernbolaget är Kraften Invest AB. Läs mer på: www.gabionersweden.se
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera, för mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf, 070-760 64 47 petra.elf@rutinera.se
Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
eller mejlar direkt till ansvarig rekryterare. OBS! Ange att du söker tjänsten "Order- & Logistiksamordnare Gabioner" Då urval pågår löpande ber vi dig att skicka in den omgående, dock senast den 1 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: petra.elf@rutinera.se
