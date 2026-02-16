Order/servicemottagare till AGB Service AB i Kalmar
Vi söker en serviceinriktad och noggrann ordermottagare som vill vara med och bidra till både vår och våra kunders utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag med stort ansvar och möjlighet att göra skillnad. Läs gärna mer nedan - välkommen med din ansökan!
AGB Service AB är ett modernt serviceföretag beläget i Kalmar och i Solna som specialiserat sig på underhåll och kalibrering av pressverktyg med tillbehör samt en rad andra verktyg & maskiner.
Verksamhet sträcker sig till kunder i hela Europa där vi erbjuder snabb och professionell kalibrering och service samt reparation av utrustning från många olika fabrikat.
Läs gärna mer om oss: https://agbservice.se/
Tjänstebeskrivning
Vi på AGB Service AB i Kalmar söker nu en ny kollega till vårt härliga gäng! I dag är vi 16 personer som tillsammans ser till att våra kunders verktyg får den service och kalibrering de behöver - och nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Som Order/service mottagare blir du en viktig del av vårt team. Du tar emot de verktyg våra kunder lämnar och skickar in, registrerar detta och ser till att allt är korrekt innan det går vidare till verkstaden. I tjänsten ingår även merförsäljning av våra produkter, uthyrning och fakturering. Vi jobbar med både mindre försändelser och större sändningar på flera pallar. Eftersom tunga lyft förekommer i denna roll, är det viktigt att du är i god fysisk form.
Goda kunskaper i Visma Administration (Spiris) är meriterande för tjänsten, då systemet används dagligen i vårt arbete.
Tjänsten är placerad på vår arbetsplats i Kalmar, heltid och du jobbar måndag till fredag mellan kl. 07.00-16.00. Du rapportera till produktionsledaren.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som gillar ordning och reda och som har lätt för att prata både med kollegor och kunder. Du är serviceinriktad, noggrann och bekväm med både svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du en lagspelare som gillar att ta ansvar och har ett eget driv. Att ha en positiv inställning och vara flexibel i vardagen hjälper dig att trivas hos oss.
Du gillar att ha många bollar i luften och att arbeta i högt tempo. Du är en problemlösare som gillar att se till att kundupplevelsen blir den allra bästa.
Dina kunskaper i MS Office, med tyngdpunkt i Word och Excel, är mycket goda.
Eftersom vi använder Visma Administration (Spiris) i vårt dagliga arbete så är det meriterande om du har tidigare erfarenhet och god kännedom om systemet. Tjänsten kräver B-körkort.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du inte bara ett meningsfullt jobb - du får också ett gäng kollegor som gillar att samarbeta, ställa upp för varandra och som inte är rädda för att skratta mitt i allvaret. Vi jobbar tillsammans, lär av varandra och har roligt på vägen.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Johan Eriksson på telefon 0766776873 eller e-post johan.eriksson@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
dock senast söndagen den 15 mars 2026.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
