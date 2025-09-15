Order & kundtjänstmedarbetare till Upplands Väsby
2025-09-15
Gillar du kundservice och gaming?
Är du redo att bli en del av ett energiskt team där din passion för gaming och kundservice gör skillnad? MaxGaming söker nu en ny stjärna till vårt team i Upplands Väsby.
Vi letar efter dig som inte bara gillar gaming - utan lever och andas gaming. Du är den som gärna diskuterar senaste gamingheadsetet, kan skillnaden mellan olika switchar på tangentbord, eller vet varför vissa spelare föredrar en viss typ av musmatta. Och viktigast av allt: du vill lära dig ännu mer om produkterna vi säljer för att kunna ge våra kunder den bästa hjälpen och upplevelsen.
MaxGaming är ledande inom försäljning av gamingprodukter i Norden, med kunder över hela världen. Hos oss blir du en del av ett team som kombinerar familjär känsla med högt tempo, framåtanda och stor passion för det vi gör.
Om rollenSom kundtjänstmedarbetare blir du en viktig del av ett sammansvetsat team på fem personer, där ni tillsammans strävar efter att leverera förstklassig service online. I denna roll ser du varje kundkontakt som en möjlighet att bygga förtroende och stärka vår varumärkesidentitet.
Teamets huvudsakliga fokus ligger på orderadministration, och för att lyckas i rollen behöver du vara administrativt lagd, strukturerad och noggrann, samt ha ett lösningsorienterat förhållningssätt. Tjänsten passar dig som har en positiv inställning till förändringar och en stark vilja att utvecklas i din roll. Du trivs i en arbetsmiljö präglad av framåtanda, gemenskap och snabba beslutsvägar.
I din roll har du direktkontakt med våra kunder, med målet att ge dem bästa möjliga hjälp kring frågor om beställningar, leveranser och tekniska problem. Du kommer att arbeta i flera olika system och plattformar som samverkar, vilket gör det viktigt att du har ett intresse för tekniska lösningar och system.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat Övergripande administration i ERP & Ecom (order & kund).
Hantera både privat- och företagskundärenden via e-post, telefon och chatt.
Svara på tekniska frågor kring produkter.
Ta reda på information om produkter.
Arbeta med ärenden på både svenska och engelska.
Uppdatera och underhålla kundbeställningar.
Administrera betalningar & ärenden kopplade till våra betaltjänster.
Hantera ärenden & reklamationer mot speditörer (Postnord, Bring, DHL, mm).
Stödja reklamationsavdelningen på lagret.
Dina kvalifikationer
För att passa och framgångsrikt utföra dina uppgifter i denna roll, är det fördelaktigt om du har:
Tidigare erfarenhet av arbete inom kundservice, säljsupport och/eller försäljning.
Erfarenhet av att jobba med ärendehanteringssystem.
Teknikintresse kring IT-produkter.
Multitasking-mästare.
Goda kunskaper i svenska och engelska (text och tal).
Vana vid att använda olika IT-system, inklusive Officepaketet och Excel.
Vem vi tror att du är
För att lyckas i denna roll är din personlighet avgörande. Vi söker dig som är en utåtriktad och engagerad person med förmågan att ta egna initiativ. Du har en stark kommunikativ förmåga och är skicklig på att hantera flera kontaktytor samtidigt, allt med målet att leverera service i toppklass. Har du dessutom ett genuint intresse för gaming och ett tekniskt intresse för IT-produkter kommer du att trivas utmärkt hos oss.
Om tjänsten Provanställning på sex månader.
Start: Snarast möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Arbetstid: Heltid, 40 timmar per vecka med arbetstider från 8.00 till 17.00.
Distansarbete: Onsdagar.
Kollektivavtal: Ja.
Plats: Du kommer att arbeta på MaxGamings kontor i Upplands Väsby. Kontoret är lättillgängligt både via kollektivtrafik från Upplands Väsby station och med bil där gratis parkering finns tillgänglig.
