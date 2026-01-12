Order Coordinator till internationellt företag
2026-01-12
Rekryteringsgruppen söker efter en Order Coordinator till vår kund i Kista.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som Order Coordinator kommer du ansvara för hela förfarandet i orderprocessen. Du kommer att arbeta med allt från ordermottagning, prishantering och kontroll att avtal etc följs till att följa upp packning och leverans och returprocesser. Du kommer se till att de order som mottas av företaget läggs in i systemet för att sedan behandlas och levereras ut till kund i tid.
Arbetet omfattar dagliga kontakter med, naturligtvis externa kunder, men också ett stort antal interna kontakter inom organisationen såsom försäljning, inköp och logistik. Som Order Coordinator kommer du att ingå i en nordisk grupp av 11 positiva och engagerade personer med god sammanhållning. Du kommer ha en mycket betydande roll i teamet då din tjänst stödjer alla delar av orderprocessen.
Du kommer till exempel att:
Ta emot och hantera order i Oracle-baserat system
Följa upp leveranser
Hantera priser, allokering etc.
Kundansvar nordiska kunder
Hantera returer och kreditering
Hantera deadlines
Hantera snabba beslut som kan gå utanför de dagliga rutinerna
Tjänsten erbjuder möjligheten att få arbeta med ett välkänt varumärke i en stor koncern och värdefulla erfarenheter av att jobba internationellt.
Vem är du?
Vi söker dig som har/är:
Minst 3 års erfarenhet av liknande uppgifter.
Vana av att jobba i komplexa system (Oracle, SAP, etc)
Mycket god administrativ förmåga
Mycket noggrann
Mycket goda kunskaper i Office-paketet, fokus på Excel
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Lösningsorienterad
Som person är du social och trivs med att arbeta i team. Du har en god verbal och skriftlig förmåga och är strukturerad i ditt arbete. Vidare är du mycket stresstålig och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Vi ser dig gärna som innovativ och lösningsinriktad. Du är nyfiken och intresserar dig för såväl kunden som för dina kolleger som sitter på olika platser i världen. Att vara en del i företaget organisation innebär även höga krav på pålitlighet, engagemang och ägandeskap av uppgifter.
Detta är en dynamisk organisation som kräver flexibilitet och en strukturerad arbetsmetod, där varje medarbetares engagemang är avgörande. Du ser kulturella skillnader som utmanande och berikande och du har lätt att anpassa dig till nya omständigheter.
Tillträde: omgående
Uppdragets omfattning: 100%
Arbetstid: måndag-fredag kl 8:00-17:00
Plats: Kista
Ansökningar tas endast emot via TeamtailorOm företaget
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Kontakt
Niklas Cronfalk niklas@rekryteringsgruppen.com 073-4430121 Jobbnummer
9679423