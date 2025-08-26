Optimera svarvningen: förbättra processen för seghärdad stång i Hällefors
Ovako AB / Maskiningenjörsjobb / Hällefors Visa alla maskiningenjörsjobb i Hällefors
2025-08-26
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovako AB i Hällefors
, Karlskoga
, Smedjebacken
, Örebro
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden."
• Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
I Hällefors skär svarven stål med hög precision - och vi vet att vi kan höja ribban ännu mer. Vi levererar redan bra resultat, men ser att vi kan bli ännu effektivare genom att förbättra spånbrytningen och minska kassationer. Inte för att maskinerna brister, utan för att de finare justeringarna kräver rätt verktyg och rätt fokus. Det är där du kommer in. För tänk om vi, med smartare inställningar och bättre verktyg, kan lyfta produktiviteten, minska spillet - och låta svarven prestera på topp, varje gång.
Exjobb för dig som vill testa, finjustera och förbättra
Ditt uppdrag blir att ta reda på hur vi kan optimera vår skalsvarvningsprocess för seghärdade stålsorter. Du kommer att planera och genomföra praktiska tester på en utvald produkt i produktionen, där olika varianter av hårdmetallskär kombineras med varierade maskininställningar - som skärhastighet, matning och varvtal.
Målet? Att minska kassationerna, öka produktiviteten och kanske till och med sänka kostnaderna genom smartare val av verktyg eller inställningar. Du analyserar resultaten och presenterar förbättringsförslag för hur processen kan vässas ytterligare.
Låter det som en utmaning för dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
För att du får möjlighet att påverka direkt - med ett projekt som handlar om verkliga förbättringar i en av våra mest centrala processer. Det här är inget övningsmoment, utan ett konkret arbete med potential att göra skillnad för både kvalitet och effektivitet. Och du gör det i en miljö där människor vill dela med sig, idéer får ta plats och framtiden formas tillsammans - en svarvspån i taget. En svårslagen kombo, enligt oss!
Är det här du?
Vi tror att du:
- Läser till ingenjör inom exempelvis maskinteknik, produktionsteknik eller materialteknik (kandidat- eller masternivå).
- Har ett intresse för skärande bearbetning, svarvning och processoptimering.
- Gärna vill lära dig mer om maskininställningar, verktyg och material - eller redan har viss erfarenhet.
- Är analytisk, noggrann och trivs med att samla in, analysera och dokumentera data.
- Vill testa dina idéer i skarpt läge och bidra med förbättringar som faktiskt kan göra skillnad.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Hällefors innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Under processen får du möjlighet att träffa handledare, relevanta chefer och andra nyckelpersoner. Processen innehåller även intervjuer, tester och referenstagning.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Examensarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/72". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Arbetsplats
Examensarbete - Ovako Hällefors Kontakt
Linda Axäng +46793405442 Jobbnummer
9477002