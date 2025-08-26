Optimera mjukglödgning av 100Cr6 för kvalitet och energibesparing
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden." - Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako.
Hur förfinar man ett redan högkvalitativt stål?
I tillverkningen av 100Cr6 - ett av världens mest använda kullagerstål - spelar mjukglödgning en avgörande roll. Det är värmebehandlingen som sätter tonen för allt som kommer därefter: bearbetning, hållfasthet, mikrostruktur. Hos oss på Ovako finns potential att göra den processen ännu bättre - med kortare ugnstider, jämnare kvalitet och smartare energianvändning.
Det här är examensarbetet för dig som vill dyka djupt i både material och process - och göra skillnad för både kund, klimat och koncern.
Exjobb för dig som gillar värmebehandling, materialteknik och konkreta resultat
Målet är att utveckla en standardiserad mjukglödgningsmetod för 100Cr6 som kan användas inom hela Ovako. Du kommer att samla in data, planera och genomföra experiment samt analysera hur olika parametrar - som temperatur, ugnstid och kylning - påverkar stålets egenskaper och energiförbrukning.
Du arbetar både praktiskt och analytiskt med stöd från erfarna specialister, och din insats blir direkt användbar i vår produktion.
Varför ska du välja Ovako?
För att du får möjlighet att jobba med avancerad teknik i en internationell kontext - med verkliga resultat. Det här är ett examensarbete som kan bidra till både förbättrad produktkvalitet och lägre klimatpåverkan. Du blir en del av ett sammanhang där samarbete, nyfikenhet och innovation står i centrum.
Är det här du?
Vi tror att du:
- Läser till civil- eller högskoleingenjör inom materialvetenskap, maskinteknik eller energiteknik.
- Har ett särskilt intresse för värmebehandling, metallers mikrostruktur och processtyrning.
- Är noggrann, analytisk och gillar att arbeta datadrivet.
- Vill bidra till effektivare, smartare och mer hållbara lösningar inom industrin.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Under processen får du möjlighet att träffa handledare, relevanta chefer och andra nyckelpersoner. Processen innehåller även intervjuer, tester och referenstagning.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
Ersättning
Examensarbete
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/66".
Detta är ett deltidsjobb.
Ovako AB (org.nr 556813-5338)
Examensarbete - Ovako Hofors
Linda Axäng +46793405442
9477031