Optimal söker personliga assistenter till ung tjej i Torslanda
Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optimal Assistans I Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Optimal Assistans i Göteborg AB startades 2005.
Som personlig assistent hos oss på Optimal Assistans får du tillgång till kompetensutveckling, du har också nära kontakt med din närmaste chef och en trygg arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal med Fremia-kommunal samt erbjuder friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som:
• Kan jobba eftermiddagar, kväll och helg.
• Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Vill arbeta i Torslanda
Nu söker vi personliga assistenter till en ung tjej i Torslanda.
Vi söker en glad, utåtriktad kvinna i 25-45 årsåldern ( kundens önskemål)
Du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vården
Du tycker om utmaning och kan arbeta efter rutiner men kan också ta självständiga beslut utefter situation utifrån kundens behov och önskemål.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstiderna är varierande.
Vardagar 12-19 eller 16-21 och helger 12-19 eller 11-21
Varmt välkommen att söka denna tjänst och bifoga ditt CV samt ett personligt brev.
Ange följande referens när du ansöker: TORSLANDA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@optimalassistans.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Torslanda". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Optimal Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org
423 39 TORSLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Optimal Assistans i Gbg AB Kontakt
Verksamhetsansvarig
Monika Y Wassberg jobb@optimalassistans.org Jobbnummer
9467189