Optimal söker personliga assistenter till ung tjej i centralt i Göteborg
Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2026-02-06
Publiceringsdatum2026-02-06
Optimal Assistans i Göteborg AB startades 2005.
Som personlig assistent hos oss på Optimal Assistans får du tillgång till kompetensutveckling, du har också nära kontakt med din närmaste chef och en trygg arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal med Fremia-kommunal samt erbjuder friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som:
• Kan jobba dagtid måndag till fredag
• Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Nu söker vi personliga assistenter till en ung tjej i centrala göteborg.
Vi söker en glad, utåtriktad kvinna i 20-45 årsåldern ( kundens önskemål)
Du har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vården
Du tycker om utmaning och kan arbeta efter rutiner men kan också ta självständiga beslut utefter situation utifrån kundens behov och önskemål.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstiderna är Dagtid måndag till Fredag
Varmt välkommen att söka denna tjänst och bifoga ditt CV samt ett personligt brev.
Ange följande referens när du ansöker: Centrala Göteborg
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobb@optimalassistans.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Torslanda". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Optimal Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org
414 58 GÖTEBORG Kontakt
Verksamhetsansvarig
Monika Y Wassberg jobb@optimalassistans.org Jobbnummer
9727569