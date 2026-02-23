Optiker med magisterexamen/Ortoptist till Ögonmottagningen USÖ
Vill du arbeta i en modern, högspecialiserad och välfungerande ögonverksamhet där både självständighet och teamarbete står i centrum? Nu söker vi en legitimerad optiker med magisterexamen eller ortoptist till Ögonsjukvården i Region Örebro län.
Ögonmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro är en modern och högspecialiserad verksamhet som erbjuder både akut och planerad ögonsjukvård för patienter i hela regionen. Verksamhetsområde Ögon är en av Sveriges fem största ögonverksamheter med cirka 140 medarbetare. Här arbetar du i moderna lokaler i H-huset tillsammans med ett väl etablerat team. Vi har tillgång till modern utrustning och arbetar kontinuerligt med utveckling, digitalisering och förbättrade vårdflöden.
Verksamhetsområde ögon är en av Sveriges fem största ögonverksamheter. Vår universitetssjukvård består av två enheter. En medicinsk enhet med stor öppenvårdsverksamhet och en kirurgisk enhet. Öppenvården har en teambaserad verksamhet inom allmänoftalmologi, glaukom, medicinsk retina, barn- och skelning, neurooftalmologi och uveit. På den kirurgiska enheten finns en stor vitreo-retinalkirurgisk sektion samt en främre segmentskirurgisk sektion med ett hornhinnecentrum. Totalt är vi drygt 130 anställda i verksamheten.
Vi strävar efter att vara i frontlinjen med hög medicinsk kvalitet inom flera områden, bland annat medicinsk retina. Här finns avancerad utrustning med bland annat navigerad retinallaser och wide-field imaging. Här finns en lång tradition av att delta i internationella kliniska läkemedelsprövningar och goda möjligheter för forskning. Universitetssjukhuset har ett nära samarbete med Örebro universitet, där bland annat läkarutbildning finns. Verksamhetsområdet ögon har en aktiv undervisnings- och utbildningsverksamhet. Här finns forskningsaktivitet och goda möjligheter för FoU-intresserade medarbetare.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som medarbetare på Ögonmottagningen blir du del av en arbetsplats med hög kompetens, god teamanda och ett stort engagemang för lärande. Här finns goda möjligheter till fortbildning, klinisk utveckling och aktivt deltagande i förbättringsarbeten.
Som ortoptist eller magisterutbildad optiker arbetar du med självständiga bedömningar och undersökningar av både barn och vuxna. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Synundersökningar och synkontroller
Barnundersökningar
Receptförskrivning av glasögon
Synfältsundersökningar
Tryckmätningar
Olika typer av ögonbottenfotograferingar
Arbetsuppgifterna anpassas utifrån din utbildning och erfarenhet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Ortoptist eller optiker med magisterexamen. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande, likaså intresse av att arbeta med barn.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Du bör ha en god samarbetsförmåga och social kompetens. Vi ser att du är öppen för förändringar och har förmågan att kunna arbeta under varierande arbetsbelastning. Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete i ett positivt arbetsklimat.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
