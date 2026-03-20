Öppenvården inom Reumatologi söker sjuksköterska!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
De sjukdomar som vi utreder och behandlar är så mycket mer än bara "krokiga fingrar".
Vi har möjlighet att ge våra patienter en livslång vård som präglas av kunskap, trygghet och omtanke. Hög och god tillgänglighet för våra patienter och de är oftast mycket nöjda i kontakten med oss. Genom forskning och de behandlingsmetoder som finns idag kan majoriteten av våra patienter inom reumatologi leva som vanligt.
Verksamheten har två mottagningar där en är placerad på Sahlgrenska sjukhuset och en på Mölndals sjukhus. Mottagningarna är öppna dagtid, en gång per månad har vi kvällsmottagning på Sahlgrenska sjukhuset.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Sjuksköterskorna i verksamheten arbetar majoriteten av arbetstiden med telefonrådgivning samt rådgivning via 1177 inklusive hantering av provsvar, bedömning av åtgärd och uppföljning till patient. En viss del är fysiska besök på vår sjuksköterskemottagning. Arbetsuppgifterna kräver kompetens i frågor av avancerad karaktär och innebär bland annat nedan:
telefonrådgivning där du självständigt bemöter patienter i deras frågeställningar och bedömer vidare åtgärder,
hantering och signering av provsvar, en omfattande del då många av de läkemedel våra patienter står på kräver kontrollprovtagning,
bedömning av behov av och bokning av jourtider till läkare,
har avstämning och uppföljningssamtal med patienter,
drop in-besök till sjuksköterska,
viss provtagning och läkemedelsbehandling,
patientskolor där sjuksköterskan har en tydlig och given roll och tyngden ligger på att få välinformerade och trygga patienter,
genomför läkemedelsinformation och utbildning i injektionsteknik av läkemedelssprutor.
Vad erbjuder vi?
Som ny sjuksköterska hos oss får du upplärning av en erfaren sjuksköterska, som sedan fungerar som din mentor. Vi vill att du ska känna dig trygg och här finns det alltid någon i närheten när du behöver stöd. Vi har planerad öppenvårdsmottagning på Mölndals sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset men kan erbjuda viss rotation till vår avdelning eller dagvårdsavdelning IC på Sahlgrenska sjukhuset.
Sjuksköterskegruppen har tid för kompetensutveckling och vi har en egen utbildning som ger dig möjlighet att bli specialsjuksköterska inom reumatologi och då ta emot patienter på vår specialsjuksköterskemottagning där bland annat bedömning av ledstatus ingår.
Vem söker vi?
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska, med några års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, gärna erfarenhet av mottagningsarbete och/eller kunskap inom reumatologi. Som person är du bra på att arbeta självständigt och i team. Du är tydlig i din kommunikation i mötet med kollegor och patienter. Vid beslut om anställning ser vi självklart till personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så välkommen att ansöka redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vår verksamhet!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologmottagningen Kontakt
Vårdenhetschef, Bente Christiansen 076-5135034 Jobbnummer
9811178